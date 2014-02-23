重温稿-《全球汇市》美元兑欧元下滑，但美元指数本周上涨

* 美元兑欧元连跌三周

* 美元指数本周上涨

* 美联储可能继续缩减购债，尽管G20会议或予以关注

路透纽约2月21日 - 美元兑欧元周五下滑，此前美国公布疲弱的楼市数据引发市场对美国经济的担忧，但美元指数本周录得三周来首周上涨。

美元兑日圆也升至三周高位。

全美不动产协会(NAR)周五公布，美国1月成屋销售较前月下跌5.1%，年率为462万户，为2012年7月来最低，预估为468万户。 近期美国公布的数据已经显示零售销售和建筑商信心疲弱。

“今日公布的楼市数据巩固了经济转弱的观点，”私人投资公司Safanad首席投资策略师John Rutledge表示。

欧元兑美元 触及1.3759美元的高位，纽约尾盘升0.2%，报1.3746美元，本周美元兑欧元连跌第三周。

Safanad的Rutledge表示，在欧盟斡旋下，乌克兰反对派领导人同总统亚努科维奇周五达成的停火协议也支持欧元兑美元上涨，因消除了一个欧洲贸易的风险源。

在本周乌克兰的内乱中，至少77人丧生，为1991年从前苏联解体后该国最严重的暴力冲突。

美元兑瑞郎 也跌0.27%，报0.8871。

美元指数 小跌至80.241，但在周三触及79.927的12月底来最低后仍有一些反弹。

尽管今日小跌，但美元指数录得三周内首周上涨，大致是因美联储周三公布的会议记录显示其缩减购债计划保持完整。

交易商原本担心在近期美国公布了疲弱的就业、零售销售和楼市数据后，美联储可能放缓缩减购债。

会议记录则显示，多位委员希望强调缩减购债计划将以可预见的每次会议100亿美元规模进行，除非经济表现有大的意外。

“尽管美国数据疲软，但美联储不太可能改变缩减购债进程。”Cambridge Mercantile Group高级企业外汇交易员Scott Smith表示。

美元兑日圆 小涨0.29%，报102.565日圆，脱离周四触及的低点101.67日圆。美元盘中触及1月底来最高的102.83日圆。日股日经225指数 跳升令避险日圆承压，给予美元进一步的提振。

Safanad的Rutledge表示，美联储缩减购债计划以及日本周二延长三个特殊贷款工具一年的决定提振了美元兑日圆。

交易员关注本周悉尼举行的20国集团(G20)财长与央行行长会议，全球成长和近来新兴市场的动荡预计将会是会议重点。

一名俄罗斯央行高级官员周五表示，新兴市场官员正在推动讨论美联储退出刺激措施给他们经济带来的影响。

但分析师表示，美联储关注的可能仍是美国经济形势，而非其缩减刺激对新兴市场构成的影响。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3737 1.3718 +0.14 -0.06 1.3745

美元/日圆 102.52 102.26 +0.25 -2.64 105.30

欧元/日圆 140.84 140.27 +0.41 -2.62 144.63

美元/瑞郎 0.8876 0.8895 -0.21 -0.58 0.8928

英镑/美元 1.6614 1.6650 -0.22 +0.35 1.6556

美元/加元 1.1109 1.1095 +0.13 +4.60 1.0620

澳元/美元 0.8974 0.9005 -0.34 +0.68 0.8913

欧元/瑞郎 1.2190 1.2201 -0.09 -0.66 1.2271

欧元/英镑 0.8266 0.8236 +0.36 -0.37 0.8297

新西兰元/美元 0.8279 0.8302 -0.28 +0.89 0.8206

美元/挪威克朗 6.0753 6.0951 -0.32 +0.15 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3481 8.3619 -0.17 +0.11 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5253 6.5325 -0.11 +1.38 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9673 8.9610 +0.07 +1.36 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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