《全球汇市》美元小跌，因对乌克兰局势的忧虑减轻

* 美元兑欧元和日圆大致持平

* 关注欧元区通胀数据

* 新兴市场货币兑美元上涨

路透纽约2月24日 - 美元兑一篮子主要货币周一小跌，因投资人预期乌克兰将获得国际援助，对这一负债沉重国家的担忧缓和，投资人的风险意愿也得到改善。

美元指数 小跌至80.218，上周录得三周内首次周度升幅。对乌克兰将获得西方金援的预期扶助带动投资人风险意愿。

美元兑澳元、加元和新西兰元等所谓的商品货币也大跌。

“乌克兰是美元走软的‘推手’，”Citigroup Global Markets Inc的G10外汇策略部门全球主管Steven Englander表示。

投资人买入美股，也展现出他们的冒险意愿。美股标普500指数 盘中一度创下历史新高，收盘距离收盘高位相差不到1点。

标普500指数周一上涨是“市场人气积极的一个迹象，今年这已经成为卖出美元的信号。”Englander表示。

但分析师表示，尽管美元普跌，但对美国经济数据会在未来几周反弹的预期会在之后几个交易日支撑美元兑欧元和日圆。过去几周，美国在就业、零售销售和楼市数据上都令人大失所望。

“美国数据是时候回稳了，”Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman称。

周一刚出炉的美国数据也显示经济疲弱。芝加哥联储全国活动指数1月降至-0.39，12月为0.16，而金融数据公司Markit的2月服务业指数初值由56.7降至52.7。

而在一报导令欧洲央行进一步实施货币刺激措施的预期升温后，欧元兑美元承压。纽约尾盘，欧元兑美元 大致持平，报1.3734美元。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员维斯科对新闻机构MNI表示，若有必要，ECB准备考虑将存款利率降至负值。

另外，中国公布的数据疲弱，限制了日圆兑美元的升幅。路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，1月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升9.6%，为连续13个月上升，且为2012年中见底以来首次转跌；环比连涨20个月，涨幅持平于前月的0.4%。

美元兑日圆 纽约尾盘变动不大，报102.44日圆。

风险意愿增强支持新兴市场货币兑美元上涨。巴西雷亚尔 兑美元升0.3%，美元兑墨西哥比索 跌0.32%，报13.22。

“原本作空这些货币的投资人缩减空头仓位，”德意志银行G10汇市策略部门全球主管Alan Ruskin称。他表示美股上涨显示的风险意愿增强带动了对新兴市场货币的需求。

IronFX Global全球汇市策略部门主管Marshall Gittler指出，本周投资人将聚焦周五欧元区将公布的通胀数据。

20国集团(G20)提议未来五年力争将经济成长率提升2个百分点，这一目标存在太多漏洞。但有一点毫无疑问，这是G20首次设定所有成员国都乐于接受的官方成长目标。

全球经济成长和近期新兴市场动荡是此次G20会议的焦点，但G20公报没有暗示发达经济体和新兴市场经济体之间有重大分歧。 (完)

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