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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 18:40 BJT

《全球汇市》澳元走软，因人民币跌势加深

”即便美联储放缓购债步伐，但仍在扩大资产负债表规模，而欧洲央行仍在收缩。如果欧洲央行进一步采取行动，欧元可能下跌，但过去18个月汇率与利率的关联性显示，联系没有那么紧密。“

美元指数 报80.114，日内近持平，接近过去一周所在区间的中部。美元兑日圆 微跌约0.1%至102.37。欧元兑美元 上涨0.1%，报1.3750美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3745 1.3734 +0.08 +0.00 1.3745

美元/日圆 102.34 102.47 -0.13 -2.81 105.30

欧元/日圆 140.73 140.79 -0.04 -2.70 144.63

美元/瑞郎 0.8870 0.8888 -0.20 -0.65 0.8928

英镑/美元 1.6694 1.6656 +0.23 +0.83 1.6556

美元/加元 1.1073 1.1055 +0.16 +4.27 1.0620

澳元/美元 0.9020 0.9035 -0.17 +1.20 0.8913

新西兰元/美元 0.8328 0.8326 +0.02 +1.49 0.8206

欧元/瑞郎 1.2195 1.2207 -0.10 -0.62 1.2271

欧元/英镑 0.8233 0.8241 -0.10 -0.77 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9286 8.9340 -0.06 +0.92 8.8474

美元/挪威克朗 6.0190 6.0326 -0.23 -0.78 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译/审校 艾茂林/田建华/白云/李春喜/侯向明/郑茵)
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