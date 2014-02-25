更正-《全球汇市》疲弱的美国消费者信心数据公布后，美元兑欧元和日圆下滑

(更正：英文原文有误，第二条要点提示以及正文第六段，应为“人民币创下三年来最大跌幅”，而非“人民币触及三年低点”)

* 美元指数下滑，因美国公债收益率下跌

* 美元兑欧元和日圆走软，人民币创下三年来最大跌幅

路透纽约2月25日 - 美元兑一篮子主要货币周二下滑，此前美国公布的消费者信心数据疲弱，拖累公债收益率走软，但美元兑人民币保持强劲，人民币创下三年来最大跌幅。

美国经济谘商会周二公布，2月美国消费者信心指数为78.1，1月消费者信心指数被下修为79.4，前值公布为80.7。此前路透访问的分析师预估中值显示，2月消费者信心指数料为80.0。

因数据疲弱引发对避险公债的买盘增加，美国10年期公债收益率 跌至日低2.7%，打压美元。

美元指数 纽约尾盘报80.14，跌0.08%。

“美国固定收益市场出现买盘，这被视为对美元略微不利。”Scotia Capital交易员David Bradley表示。

不过，美元兑人民币守住涨幅，人民币创下三年来最大跌幅，现汇早前跌破官方公布的中间价，为2012年9月以来首次，此间市场揣测中国人民银行或已采取了干预，以为扩大汇率波动区间做准备。美元兑人民币 纽约尾盘升0.03%，报6.1266人民币。

近几周人民币兑美元即期 进入大幅贬值的周期，受到央行一连串疲软定价指引，且有大行购汇令跌势动能增加。

人民币下滑“完全是由中国央行导演的”，Westpac Banking Corporation高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“当局正有效的迫使所有人出脱该交易。”

美元兑欧元 小跌0.04%，纽约尾盘报1.3741美元，美元兑日圆 跌0.36%，报102.13日圆。

美元指数今年迄今小涨0.1%，美国公布的就业，零售销售和楼市数据疲弱，拖累公债收益率，也影响了对美元的需求。

一些投资人相信疲弱数据是由今年美国大部分地区遭遇严寒天气和雪暴的直接影响，数据影响大打折扣。

在周一备受关注的德国IFO调查结果优于预期后，欧元上涨。尽管欧盟执委会新的预估预计今年通胀1%，明年通胀1.3%，远低于欧洲央行略低于2%的通胀目标，欧元兑美元仍上涨。

由于本周没有太多重大经济数据，市场焦点将是周五的欧元区2月通胀初值。近几个月的数据一直显示物价升幅在1%下方放缓，巩固了欧洲央行可能采取更多措施促进经济成长的预期。

人民币下挫也连累澳元走软。澳洲产出的大宗商品大多出口至中国，因此澳元是最易受到中国经济增长影响的发达国家货币。

澳元兑美元 纽约尾盘跌0.24%，报0.9014美元，但距离1月触及的三年半低点0.8660美元仍有一些距离。

“铁矿石价格下滑，中国股市挫跌以及人民币走软对澳元这样的货币不是一个有利的背景。”Westpac的Franulovich表示。他表示，铁矿石价格疲弱殃及澳元，因铁矿石是澳洲向中国最主要的出口商品。(完)

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