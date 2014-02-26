更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因俄罗斯和乌克兰地缘政治紧张局势

(新增收盘表格)

* 美元指数上涨，因地缘政治忧虑

* 美国新屋销售数据提振美元

* 美元兑人民币持平，之前人民币大跌 (新增收盘表格)

路透纽约2月26日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至两周高位，因俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治紧张局势持续，投资人买进美元避险。

俄罗斯总统普京周三命令驻扎在乌克兰边境附近的军队进行战备演习，这是乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)被罢免后，俄罗斯最高调的强硬表态。

“地缘政治风险令厌恶风险情绪加重，投资人投入美元避险，”野村证券汇市策略师Charles St-Arnaud表示。

纽约尾盘，美元指数 升0.34%，报80.412，稍早触及2月中来最高的80.524。

美元兑欧元 也上涨，欧元兑美元跌0.44%，报1.3685美元，盘中触及两周低点1.3584美元。分析师表示，围绕俄罗斯和乌克兰的担忧打压欧元。

美国公布数据显示，1月新屋销售年率升至五年半最高后，美元兑欧元扩大升幅，数据缓和了对楼市大幅放缓的担忧。

美元兑日圆 升0.11%，报102.36日圆。

市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四在参议院金融委员会作证时将再次确认，美联储不会暂停缩减购债计划，这对美元也有帮助。

**人民币回稳**

另外，美元兑人民币大致持平，之前几日人民币下挫。人民币兑美元即期 尾盘报6.1248人民币，一周前水准接近6.0600。

分析师表示，人民币下挫是中国人民银行一手导演的，以帮助减弱中国经济放缓势头，本周房价有降温迹象。

近几周人民币兑美元即期进入大幅贬值的周期，受到央行一连串疲软定价指引，且有大行购汇令跌势动能增加。周二人民币录得三年最大跌幅。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，周三人民币回稳，3月1日中国将公布官方制造业报告，可能会意外强劲，提振人民币。

许多市场观察人士认为人民币的走势是中国放宽人民币交易区间的前奏，相信人民币较长期升势保持完整，尽管近期数据显示全球第二大经济体中国的经济成长正在失去动能。

Western Union的Manimbo表示，“交易商认为人民币较长期走强的趋势仍在，遂买回人民币。”

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3687 1.3745 -0.42 -0.42 1.3745

美元/日圆 102.35 102.22 +0.13 -2.80 105.30

欧元/日圆 140.13 140.50 -0.26 -3.11 144.63

美元/瑞郎 0.8905 0.8865 +0.45 -0.26 0.8928

英镑/美元 1.6672 1.6679 -0.04 +0.70 1.6556

美元/加元 1.1126 1.1081 +0.41 +4.76 1.0620

澳元/美元 0.8963 0.9019 -0.62 +0.56 0.8913

欧元/瑞郎 1.2190 1.2189 +0.01 -0.66 1.2271

欧元/英镑 0.8209 0.8235 -0.32 -1.06 0.8297

新西兰元/美元 0.8311 0.8326 -0.18 +1.28 0.8206

美元/挪威克朗 6.0525 6.0365 +0.27 -0.23 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2847 8.2978 -0.16 -0.65 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5133 6.4959 +0.27 +1.19 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9150 8.9287 -0.15 +0.76 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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