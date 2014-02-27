《全球汇市》美元受叶伦讲话拖累走软，日圆和瑞郎攀升

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“市场人气略为转变，"Brown Brothers Harriman新兴市场策略部全球主管Win Thin说。
尽管如此，美元兑格里夫纳 最新升5%，触及纪录高位10.6格里夫纳，也反映俄罗斯和乌克兰的关系紧张。
美元指数 最新下跌0.14%，至80.313，上日守在两周高位附近。
美元兑欧元 下跌，欧元最新涨0.14%，报1.3706美元。美元兑日圆 跌0.25%，报102.09日圆，兑瑞郎 最新下滑0.23%，报0.88855。
美国劳工部表示，最新一周初请失业金人数经季节性调整后为34.8万人，较之前一周增加1.4万，交易商对该数据反应冷淡。
另一份数据显示，美国1月扣除运输的耐久财订单意外上升，扣除飞机的非国防资本财订单也增加，两项指标对美元均无甚影响。
美元兑人民币 基本持平，最新报6.1284。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3708 1.3687 +0.15 -0.27 1.3745
美元/日圆 102.11 102.35 -0.23 -3.03 105.30
欧元/日圆 140.01 140.13 -0.09 -3.19 144.63
美元/瑞郎 0.8882 0.8905 -0.26 -0.52 0.8928
英镑/美元 1.6686 1.6672 +0.08 +0.79 1.6556
美元/加元 1.1118 1.1126 -0.07 +4.69 1.0620
澳元/美元 0.8961 0.8963 -0.02 +0.54 0.8913
欧元/瑞郎 1.2176 1.2190 -0.11 -0.77 1.2271
欧元/英镑 0.8216 0.8209 +0.09 -0.98 0.8297
新西兰元/美元 0.8363 0.8311 +0.63 +1.91 0.8206
美元/挪威克朗 6.0363 6.0525 -0.27 -0.49 6.0663
欧元/挪威克朗 8.2815 8.2847 -0.04 -0.69 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5152 6.5133 +0.03 +1.22 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.9323 8.9150 +0.19 +0.96 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红/利棣儿；审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)