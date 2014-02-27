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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 07:15 BJT

《全球汇市》美元受叶伦讲话拖累走软，日圆和瑞郎攀升

“市场人气略为转变，"Brown Brothers Harriman新兴市场策略部全球主管Win Thin说。

尽管如此，美元兑格里夫纳 最新升5%，触及纪录高位10.6格里夫纳，也反映俄罗斯和乌克兰的关系紧张。

美元指数 最新下跌0.14%，至80.313，上日守在两周高位附近。

美元兑欧元 下跌，欧元最新涨0.14%，报1.3706美元。美元兑日圆 跌0.25%，报102.09日圆，兑瑞郎 最新下滑0.23%，报0.88855。

美国劳工部表示，最新一周初请失业金人数经季节性调整后为34.8万人，较之前一周增加1.4万，交易商对该数据反应冷淡。

另一份数据显示，美国1月扣除运输的耐久财订单意外上升，扣除飞机的非国防资本财订单也增加，两项指标对美元均无甚影响。

美元兑人民币 基本持平，最新报6.1284。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3708 1.3687 +0.15 -0.27 1.3745

美元/日圆 102.11 102.35 -0.23 -3.03 105.30

欧元/日圆 140.01 140.13 -0.09 -3.19 144.63

美元/瑞郎 0.8882 0.8905 -0.26 -0.52 0.8928

英镑/美元 1.6686 1.6672 +0.08 +0.79 1.6556

美元/加元 1.1118 1.1126 -0.07 +4.69 1.0620

澳元/美元 0.8961 0.8963 -0.02 +0.54 0.8913

欧元/瑞郎 1.2176 1.2190 -0.11 -0.77 1.2271

欧元/英镑 0.8216 0.8209 +0.09 -0.98 0.8297

新西兰元/美元 0.8363 0.8311 +0.63 +1.91 0.8206

美元/挪威克朗 6.0363 6.0525 -0.27 -0.49 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2815 8.2847 -0.04 -0.69 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5152 6.5133 +0.03 +1.22 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9323 8.9150 +0.19 +0.96 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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