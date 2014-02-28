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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 17:29 BJT

《全球汇市》新兴市场震荡激发日圆需求，GDP数据提振瑞典克朗大涨

“过去一周走势让许多人感到意外，已在市场造成很大波动，”Mellor称。

“我认为中国当局此举不仅意在扩大人民币交易区间，也出于经济成长考量，目的是结束最近几年稳步升值的状况。”

欧洲早盘另一个波动较大的货币是瑞典克朗，兑欧元和美元双双大涨，因瑞典第四季经济增幅为市场预期的近三倍。

数据公布后，欧元兑瑞典克朗 下跌0.9%至8.8578，数据出炉前报8.92。
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