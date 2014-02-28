《全球汇市》新兴市场震荡激发日圆需求，GDP数据提振瑞典克朗大涨

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
“过去一周走势让许多人感到意外，已在市场造成很大波动，”Mellor称。
“我认为中国当局此举不仅意在扩大人民币交易区间，也出于经济成长考量，目的是结束最近几年稳步升值的状况。”
欧洲早盘另一个波动较大的货币是瑞典克朗，兑欧元和美元双双大涨，因瑞典第四季经济增幅为市场预期的近三倍。
数据公布后，欧元兑瑞典克朗 下跌0.9%至8.8578，数据出炉前报8.92。
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。