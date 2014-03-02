更新版 1-《全球汇市》美元下滑，受欧元区通胀和美国GDP数据影响

(新增文末报价表格)

* 欧元区通胀意外持稳，带动欧元上升

* 美国下修GDP数据，殃及美元

* 美元兑卢布反弹

路透纽约2月28日 - 美元兑欧元跌至两个月低点，本月表现为去年4月来最差，今日公布的数据显示欧元区通胀稳定，且美国下修第四季经济成长。

欧盟统计局周五公布，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.8%，增幅与1月及去年12月一致。去年11月和10月HICP同比分别增长0.9%和0.7%。路透访问的分析师原预计通胀率将降至0.7%。

数据显示通胀稳定迹象，令对欧洲央行可能早至下周将放宽货币政策的预期降温。

“所有人可能都在重新调整对欧洲央行放宽货币政策将多积极的预期，”Cambridge Mercantile Group首席市场策略师Mark Frey表示。

美国商务部美周五公布，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长2.4%，预估为增长2.5%，前值为增长3.2%，第三季为大涨4.1%。

数据引发对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能暂停缩减月度购债计划的担忧，分析师表示，美联储购债会帮助拉低利率，带动资金流入美国以外较高收益资产，这对美元不利。

“如果之后的数据和今年看到的一样疲弱，美联储可能放缓缩减宽松货币政策，”Cambridge Mercantile的Frey表示。

欧元兑美元 触及1.3824美元的日高，为12月底来首见。纽约尾盘报1.3807美元，升0.7%，本月欧元兑美元大涨2.4%，为4月来表现最好的一个月。

美元指数 尾盘跌0.7%，报79.763，该指数录得9月来表现最差的一个月，因对美联储缩减购买资产步幅不确定。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，投机商最近一周缩减对美元的押注，净多头降至近四个月最低。

美元兑日圆 也跌0.3%，报101.84日圆。

因市场担心人民币下挫以及乌克兰紧张局势，日圆被投资人视为最佳的避险货币。

**美元兑卢布反弹**

美元兑卢布 反弹，尾盘升0.11%，报36.045卢布，结束自2月26日触及五年低点后卢布的释然性升势。

尽管卢布兑美元小跌，但乌克兰格里夫尼亚兑美元 守住涨幅，尾盘美元大跌7.62%，报9.7格里夫尼亚，周四格里夫尼亚触及10.6的纪录低点。

人民币兑美元 在欧洲汇市有所反弹，但本周仍大跌了0.87%，为历来最大周度跌幅。

多数西方银行分析师认同，中国央行的举动旨在逼出一些过去10年因人民币兑美元稳步上涨而不断增加的投机性资金。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3802 1.3708 +0.69 +0.41 1.3745

美元/日圆 101.80 102.11 -0.30 -3.32 105.30

欧元/日圆 140.50 140.01 +0.35 -2.86 144.63

美元/瑞郎 0.8795 0.8882 -0.98 -1.49 0.8928

英镑/美元 1.6743 1.6686 +0.34 +1.13 1.6556

美元/加元 1.1064 1.1118 -0.49 +4.18 1.0620

澳元/美元 0.8926 0.8961 -0.39 +0.15 0.8913

欧元/瑞郎 1.2141 1.2176 -0.29 -1.06 1.2271

欧元/英镑 0.8250 0.8216 +0.41 -0.57 0.8297

新西兰元/美元 0.8389 0.8363 +0.31 +2.23 0.8206

美元/挪威克朗 6.0023 6.0363 -0.56 -1.06 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2841 8.2815 +0.03 -0.65 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4068 6.5152 -1.66 -0.46 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8423 8.9323 -1.01 -0.06 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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