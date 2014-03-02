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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 07:31 BJT

《全球汇市》日圆和瑞郎等避险货币受到追捧，因地缘政治风险加剧

欧元兑美元 最新报1.3773，较纽约尾盘跌约0.2%。但欧元兑澳元等其它风险货币则持稳。

澳元兑美元 下跌约0.3%至0.89美元。

周一亚洲将有为数不多的几项经济数据公布，不过其重要性可能都不足以将市场注意力从乌克兰局势中转移。

投资者将留意到中国制造业民间调查报告，以及澳洲库存数据等，此外澳洲第四季国内生产总值(GDP)数据将于周三公布。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3774 1.3802 -0.20 +0.21 1.3745

美元/日圆 101.44 101.80 -0.35 -3.67 105.30

欧元/日圆 139.72 140.50 -0.56 -3.46 144.73

美元/瑞郎 0.8790 0.8795 -0.06 -1.55 0.8928

英镑/美元 1.6728 1.6743 -0.09 +1.04 1.6556

美元/加元 1.1077 1.1064 +0.12 +4.30 1.0620

澳元/美元 0.8908 0.8926 -0.20 -0.06 0.8913

新西兰元/美元 0.8362 0.8389 -0.32 +1.90 0.8206

澳元/日圆 90.330 90.870 -0.59 -3.75 93.850

新西兰元/日圆 84.830 85.400 -0.67 -1.83 86.410

英镑/日圆 169.69 170.44 -0.44 -2.66 174.33

澳元/新西兰元 1.0644 1.0638 +0.06 -1.88 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/戴素萍/王兴亚/许娜；审校 张涛)
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