《全球汇市》日圆上涨而欧元下跌，乌克兰局势冲击金融市场

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3784 1.3802 -0.13 +0.28 1.3745
美元/日圆 101.35 101.80 -0.44 -3.75 105.30
欧元/日圆 139.67 140.50 -0.59 -3.43 144.63
美元/瑞郎 0.8802 0.8795 +0.08 -1.41 0.8928
英镑/美元 1.6718 1.6743 -0.15 +0.98 1.6556
美元/加元 1.1061 1.1064 -0.03 +4.15 1.0620
澳元/美元 0.8929 0.8926 +0.03 +0.18 0.8913
新西兰元/美元 0.8376 0.8389 -0.15 +2.07 0.8206
欧元/瑞郎 1.2133 1.2141 -0.07 -1.12 1.2271
欧元/英镑 0.8242 0.8250 -0.10 -0.66 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8624 8.8423 +0.23 +0.17 8.8474
美元/挪威克朗 6.0258 6.0023 +0.39 -0.67 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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