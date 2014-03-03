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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 17:10 BJT

《全球汇市》日圆上涨而欧元下跌，乌克兰局势冲击金融市场

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3784 1.3802 -0.13 +0.28 1.3745

美元/日圆 101.35 101.80 -0.44 -3.75 105.30

欧元/日圆 139.67 140.50 -0.59 -3.43 144.63

美元/瑞郎 0.8802 0.8795 +0.08 -1.41 0.8928

英镑/美元 1.6718 1.6743 -0.15 +0.98 1.6556

美元/加元 1.1061 1.1064 -0.03 +4.15 1.0620

澳元/美元 0.8929 0.8926 +0.03 +0.18 0.8913

新西兰元/美元 0.8376 0.8389 -0.15 +2.07 0.8206

欧元/瑞郎 1.2133 1.2141 -0.07 -1.12 1.2271

欧元/英镑 0.8242 0.8250 -0.10 -0.66 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8624 8.8423 +0.23 +0.17 8.8474

美元/挪威克朗 6.0258 6.0023 +0.39 -0.67 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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