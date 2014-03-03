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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 07:29 BJT

《全球汇市》日圆守稳，乌克兰紧张局势遏制冒险意愿

* 日圆为隔夜表现最佳的主要货币之一

* 乌克兰忧虑仍遏制冒险意愿

* 澳洲央行利率决议将为澳元提供一些指引

路透悉尼3月4日 - 日圆周二早盘守住大涨的涨幅，此前由于俄罗斯军事干预乌克兰造成的紧张局势促使投资者抛售风险较高资产，日圆上扬。

欧元兑日圆 报139.30，周一跌0.8%；美元兑日圆 报101.43，距一个月低位101.20不远。
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