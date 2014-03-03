《全球汇市》日圆守稳，乌克兰紧张局势遏制冒险意愿

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
* 日圆为隔夜表现最佳的主要货币之一
* 乌克兰忧虑仍遏制冒险意愿
* 澳洲央行利率决议将为澳元提供一些指引
路透悉尼3月4日 - 日圆周二早盘守住大涨的涨幅，此前由于俄罗斯军事干预乌克兰造成的紧张局势促使投资者抛售风险较高资产，日圆上扬。
欧元兑日圆 报139.30，周一跌0.8%；美元兑日圆 报101.43，距一个月低位101.20不远。
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。