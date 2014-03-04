《全球汇市》乌克兰紧张局势缓解拖累日圆和瑞郎走软，但卢布反弹

* 普京命令在与乌克兰接壤边境附近演习的军队撤回基地

* 俄罗斯卢布反弹，逆转周一的跌势

* 美国将于周五公布非农就业报告，欧洲央行将于周四公布政策决定

路透纽约3月4日 - 日圆和瑞郎周二走软，但卢布反弹，因有迹象显示，俄罗斯可能正寻求避免进一步加大对乌克兰的军事干预，导致对避险货币的买盘消退。

日圆兑美元和欧元周一走强，因俄罗斯在周末入侵乌克兰克里米亚地区。消息引发金融市场大幅震荡，并促使投资者买入美国公债等最安全的资产，以及日圆和瑞郎等流动性较高的货币。

周二上述趋势逆转，之前俄罗斯总统普京称，只会将对乌克兰动武作为最后手段，缓解了市场对东西方在乌克兰问题上的紧张关系可能引发战争的担忧。普京命令在俄西部与乌克兰接壤边境附近举行军演的部队撤回基地。

“普京的讲话基调缓和，以及俄罗斯撤回为‘计划中的军演’而部署在乌克兰东部边境附近的军队，为重新看涨风险资产提供了理由，”FXCM的分支DailyFX的汇市分析师Christopher Vecchio表示。

尽管很多分析师认为美国和欧洲可能不会选择做出武力回应，但面对自冷战结束以来，西方国家与俄罗斯之间最大规模的对峙局面，主要货币表现冷静，令部分交易商倍感意外。

纽约尾盘，美元兑日圆 上扬0.8%，报102.23日圆，从周一触及的一个月低位反弹。欧元兑日圆 也上扬0.8%，报140.42日圆。

美元和欧元兑瑞郎 均攀升0.5%，分别报0.8872瑞郎和1.2188瑞郎。

普京在乌克兰问题上的立场推动卢布反弹。在周一飙升至纪录高位后，美元兑卢布 周二急跌1.2%，报36.08卢布。

乌克兰货币格里夫纳兑美元 也大涨，美元重挫6.3%，报9.0格里夫纳。

**关注欧洲央行政策决定和美国就业报告**

随着乌克兰地缘政治紧张局势缓和，交易商转而关注本周稍后发生的经济事件。

对欧洲央行可能在周四会议上采取何种政策举措，市场看法不一。上周出炉的通胀数据高于预期，使很多市场人士降低了欧洲央行将降息的押注，但这并非央行能采取的唯一举措。

一位欧洲央行消息人士告诉路透，央行政策委员可能一致同意结束透过证券市场计划进行的购债冲销操作。

但美银美林的分析师排除了央行在周四采取任何重大政策行动的可能性。

“尽管通胀水平很低，且通缩风险不断增加，但欧洲央行尚未准备好在本周会议上发射‘火箭炮’，”美林美银分析师表示，“我们认为，欧洲央行还不确信通缩风险已足够大。”

投资者的另一个关注焦点是周五出炉的美国非农就业报告。一项路透调查预计，数据可能显示2月非农就业岗位增加15万个。(完)

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