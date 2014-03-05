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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 17:23 BJT

《全球汇市》日圆延续跌势，乌克兰紧张局势缓解冲击避险需求

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3738 1.3742 -0.03 -0.05 1.3745

美元/日圆 102.36 102.20 +0.16 -2.79 105.30

欧元/日圆 140.65 140.45 +0.14 -2.75 144.63

美元/瑞郎 0.8869 0.8872 -0.03 -0.66 0.8928

英镑/美元 1.6687 1.6662 +0.15 +0.79 1.6556

美元/加元 1.1081 1.1091 -0.09 +4.34 1.0620

澳元/美元 0.8963 0.8949 +0.16 +0.56 0.8913

新西兰元/美元 0.8395 0.8388 +0.08 +2.30 0.8206

欧元/瑞郎 1.2187 1.2192 -0.04 -0.68 1.2271

欧元/英镑 0.8233 0.8246 -0.16 -0.77 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8539 8.8566 -0.03 +0.07 8.8474

美元/挪威克朗 5.9959 6.0091 -0.22 -1.16 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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