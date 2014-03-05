《全球汇市》日圆延续跌势，乌克兰紧张局势缓解冲击避险需求

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3738 1.3742 -0.03 -0.05 1.3745
美元/日圆 102.36 102.20 +0.16 -2.79 105.30
欧元/日圆 140.65 140.45 +0.14 -2.75 144.63
美元/瑞郎 0.8869 0.8872 -0.03 -0.66 0.8928
英镑/美元 1.6687 1.6662 +0.15 +0.79 1.6556
美元/加元 1.1081 1.1091 -0.09 +4.34 1.0620
澳元/美元 0.8963 0.8949 +0.16 +0.56 0.8913
新西兰元/美元 0.8395 0.8388 +0.08 +2.30 0.8206
欧元/瑞郎 1.2187 1.2192 -0.04 -0.68 1.2271
欧元/英镑 0.8233 0.8246 -0.16 -0.77 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8539 8.8566 -0.03 +0.07 8.8474
美元/挪威克朗 5.9959 6.0091 -0.22 -1.16 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/石冠兰/白云/李春喜 审校 高琦/徐文焰/于春红)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选