更新版 1-《全球汇市》欧元兑日圆跳升，兑美元触及今年高位

* 欧元兑美元升至12月来高位

* 美元指数跌至今年最低 (新增文末汇率表格)

路透纽约3月6日 - 欧元兑美元周四跳升至12月以来高位，兑日圆升至1月来高位，此前欧洲央行政策制定者暗示无需新的经济刺激措施。

欧洲央行周四维持利率不变，总裁德拉吉在记者会上表示，欧元区经济状况不需要欧洲央行转变货币政策，包括一些可能已令投资人远离欧元的政策。

“欧洲央行没有采取任何形式放宽政策的举措或行动，这暗示经济在正轨上，欧元因此受到支撑”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

欧元兑美元 在德拉吉记者会期间上涨，之后进一步攀升至1.3873美元，结算价回落至1.3861美元，当日上涨0.9%。今日高位为12月27日来首见。

欧元兑日圆 也大涨，结算价升1.6%，报142.790日圆，盘中触及1月16日来最高的142.910日圆。美元兑日圆 收高0.72%，报103.040日圆。

美国公布的初请失业金人数降至三个月最低，但对美元没有起到提振作用。美元指数 跌至今年低点79.59，之后回升至79.642，当日下跌0.58%。

“我们预计短期内美元仍将保持守势，”富国证券汇市策略师Eric Viloria在评论中写道，“在美国明日公布就业数据后，焦点很快会回到美联储政策前景。”

欧洲央行周四维持利率不变，动摇了一些对欧洲央行将下调基本利率以支撑欧元区经济成长，以及欧元兑其他货币回报将降低的押注。

“那里的经济越来越稳健，显然没有理由追加刺激措施，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail表示，“我理解他们没有追加刺激措施的理由。”

今年迄今，欧元兑美元表现强劲，同许多银行对欧元可能下滑的预期相左。银行原本认为欧洲央行将进一步放宽政策之际，美联储则会收紧政策，这会导致欧元下滑。

Vail称她认为市场对周五月度就业报告将显示非农就业岗位增加约15万的预估过于乐观了。

但她也表示，数据不太可能促使美联储短期内采取行动，市场普遍预计美联储将继续缩减购债。

“我认为这不会影响美联储的缩减购债计划，”她表示。

**澳元反弹？**

澳元稍早升至九个交易日高位，受助于正面的零售销售和贸易数据，北美交易时段上扬。

自1月触底反弹以来，澳元已经大涨。此前澳洲央行持续采取措施压低本币。

押注澳元下跌是2013年末颇靠谱的交易之一，但上个月澳洲央行改变了对澳元的基调，因经济增长改善的迹象增多。

周四，澳元兑美元 上涨1.2%，至0.90935美元。

面对俄罗斯和乌克兰僵局引发的地缘政治紧张情势，主要货币市场基本未受影响。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3858 1.3732 +0.92 +0.82 1.3745

美元/日圆 103.06 102.30 +0.74 -2.13 105.30

欧元/日圆 142.80 140.47 +1.66 -1.27 144.63

美元/瑞郎 0.8804 0.8870 -0.74 -1.39 0.8928

英镑/美元 1.6737 1.6721 +0.10 +1.09 1.6556

美元/加元 1.0984 1.1025 -0.37 +3.43 1.0620

澳元/美元 0.9085 0.8985 +1.11 +1.93 0.8913

欧元/瑞郎 1.2203 1.2180 +0.19 -0.55 1.2271

欧元/英镑 0.8277 0.8212 +0.79 -0.24 0.8297

新西兰元/美元 0.8475 0.8412 +0.75 +3.28 0.8206

美元/挪威克朗 5.9771 5.9924 -0.26 -1.47 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2901 8.2286 +0.75 -0.58 8.3387

美元/瑞典克朗 6.3910 6.4188 -0.43 -0.71 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8629 8.8143 +0.55 +0.18 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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