重温稿-《全球汇市》美国公布强劲就业报告后美元从四个月低点反弹

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
* 美国就业数据将欧元兑美元从两年半高位拉回
* 美国2月非农就业岗位增幅超过预期
* 薪资增长令经济成长改善希望升温
路透纽约3月7日 - 美元周五攀升，受美国就业增长意外大幅跳升提振，这刺激了足够买盘带动美元从四个月低点反弹。
美元指数 周五稍早一度触及79.433的10月29日以来最低，在美国公布2月非农就业报告后扭转跌势，升至79.847日高，纽约尾盘报79.710，当日升0.07%。
纽约尾盘，美元兑日圆 升0.25%，报103.325日圆，兑欧元 变动不大，欧元兑美元稍早触及两年半高位，因迹象显示欧洲央行资产负债表不断萎缩。
美国劳工部公布，2月非农就业岗位增加17.5万，分析师预估为增加约14.9万，1月增幅为12.9万。数据公布后交易商迅即换挡。
2月失业率升至6.7%，1月为五年低点6.6%，但就业报告缓和了市场对美国经济复苏陷于困境的普遍忧虑。
多伦多Scotia Capital外汇策略师Camilla Sutton表示，“几个方面优于预期，尽管天气恶劣，就业岗位仍然大幅增占，显示了美国经济的潜在力道，这有利于美元。”
Sutton和其他机构投资人指出，数据描绘的就业市场改善情况也意味着美国联邦储备理事会(FED/美联储)不太可能放缓缩减购债的进程。
2月平均时薪增加9美分，评论人士对此表示欢迎，因这可能是对工人需求增加的迹象。
美元兑加元也上涨，加拿大公布2月就业岗位意外减少。
在稍早的欧洲汇市交易中，欧元兑美元触及1.3915美元的2011年10月来首见的两年半高位。欧洲央行周四决定维持政策不变，并暂缓推出新的货币刺激政策后，欧元全面上扬。
“欧洲央行的决定让很多欧元空方非常失望，”野村外汇策略师Yujiro Gato说。
周五欧洲央行公布，下周银行业者将向欧洲央行(ECB)偿还114.01亿欧元(157.8亿美元)的危机贷款，较预期高出五倍多，这进一步加速ECB对欧元区金融系统多余流动性的吸收进程。 欧元升势加速。
在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在记者发布会上表示，欧元区经济状况还不需要调整货币政策后，投资人整体而言愈发看好欧元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。