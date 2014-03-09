更新版 1-《全球汇市》美国公布强劲就业报告后美元从四个月低点反弹

* 美国就业数据将欧元兑美元从两年半高位拉回

* 美国2月非农就业岗位增幅超过预期

* 薪资增长令经济成长改善希望升温 (新增文末汇率收盘报价表格)

路透纽约3月7日 - 美元周五攀升，受美国就业增长意外大幅跳升提振，这刺激了足够买盘带动美元从四个月低点反弹。

美元指数 周五稍早一度触及79.433的10月29日以来最低，在美国公布2月非农就业报告后扭转跌势，升至79.847日高，纽约尾盘报79.710，当日升0.07%。

纽约尾盘，美元兑日圆 升0.25%，报103.325日圆，兑欧元 变动不大，欧元兑美元稍早触及两年半高位，因迹象显示欧洲央行资产负债表不断萎缩。

美国劳工部公布，2月非农就业岗位增加17.5万，分析师预估为增加约14.9万，1月增幅为12.9万。数据公布后交易商迅即换挡。

2月失业率升至6.7%，1月为五年低点6.6%，但就业报告缓和了市场对美国经济复苏陷于困境的普遍忧虑。

多伦多Scotia Capital外汇策略师Camilla Sutton表示，“几个方面优于预期，尽管天气恶劣，就业岗位仍然大幅增占，显示了美国经济的潜在力道，这有利于美元。”

Sutton和其他机构投资人指出，数据描绘的就业市场改善情况也意味着美国联邦储备理事会(FED/美联储)不太可能放缓缩减购债的进程。

2月平均时薪增加9美分，评论人士对此表示欢迎，因这可能是对工人需求增加的迹象。

美元兑加元也上涨，加拿大公布2月就业岗位意外减少。

在稍早的欧洲汇市交易中，欧元兑美元触及1.3915美元的2011年10月来首见的两年半高位。欧洲央行周四决定维持政策不变，并暂缓推出新的货币刺激政策后，欧元全面上扬。

“欧洲央行的决定让很多欧元空方非常失望，”野村外汇策略师Yujiro Gato说。

周五欧洲央行公布，下周银行业者将向欧洲央行(ECB)偿还114.01亿欧元(157.8亿美元)的危机贷款，较预期高出五倍多，这进一步加速ECB对欧元区金融系统多余流动性的吸收进程。 欧元升势加速。

在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在记者发布会上表示，欧元区经济状况还不需要调整货币政策后，投资人整体而言愈发看好欧元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3876 1.3858 +0.13 +0.95 1.3745

美元/日圆 103.25 103.06 +0.18 -1.95 105.30

欧元/日圆 143.29 142.80 +0.34 -0.93 144.63

美元/瑞郎 0.8779 0.8804 -0.28 -1.67 0.8928

英镑/美元 1.6711 1.6737 -0.16 +0.94 1.6556

美元/加元 1.1081 1.0984 +0.88 +4.34 1.0620

澳元/美元 0.9071 0.9085 -0.15 +1.77 0.8913

欧元/瑞郎 1.2179 1.2203 -0.20 -0.75 1.2271

欧元/英镑 0.8300 0.8277 +0.28 +0.04 0.8297

新西兰元/美元 0.8466 0.8475 -0.11 +3.17 0.8206

美元/挪威克朗 5.9843 5.9771 +0.12 -1.35 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3054 8.2901 +0.18 -0.40 8.3387

美元/瑞典克朗 6.3802 6.3910 -0.17 -0.88 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8555 8.8629 -0.08 +0.09 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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