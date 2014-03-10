《全球汇市》就业市场改善希望扶助美元持稳，中国贸易数据拖累澳元走低

* 美元持稳，因对就业市场持续改善抱存希望

* 中国贸易数据疲弱，打压澳元

* 加元从稍早跌势中反弹

* 乌克兰忧虑受控，军队行动可能使忧虑加重

路透纽约3月10日 - 美元兑主要货币周一几无变动，因上周颇为令人鼓舞的美国就业报告使投资人对就业增长提速抱存希望，且乌克兰紧张局势仍然受控。

澳元兑美元下滑，因中国出口骤降，引发市场忧虑全球第二大经济体中国经济进一步走弱将可能拖累全球经济成长。

“尽管天气寒冷，但2月美国经济表现相当不错。3月非农就业报告可能强劲，”德意志银行G10货币策略部全球主管Alan Ruskin说。“这是对美国经济和美元更具为乐观的看法。”

美元指数 升0.06%，报79.767，留守在周五触及的四个月低位上方，当时美国尚未公布优于预期的2月美国非农就业数据。

在美国就业报告出炉前，投机者在上周稍早降低美元头寸。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，投机者将美元多头头寸降至四个月来最低。

美国非农就业报告，和市场对欧洲央行将进一步放宽政策预期降温这两大因素遭遇，使日圆，美元和欧元交陷于狭窄区间内。日本公布的一连串利空的数据带来的影响有限。

英镑是另一种波动较大的主要货币，在欧洲央行周四会议后，货币市场利率向有利于欧元的方向发展。英镑兑欧元 跌至0.8335英镑，为一个月来最低。

在上周末前，澳元反弹，受助于国内经济改善的迹象。但与商品生产大国加拿大类似，该国的经济在很大程度上取决于中国经济能否延续十年来的强劲增长势头。

目前对中国经济前景的疑虑增加。

最新数据显示中国2月出口同比骤降18%，且中国政府继续阻止人民币进一步升值，将人民币每日指导价设定在12月中来最高。

澳元兑美元 跌0.6%，报0.9017美元，加元兑美元在亚洲交易时段触及1.1073加元低位，最新反弹至1.1101加元。

欧元留守在周五触及的两年半高位1.3915美元附近，此前欧洲央行举行政策会议，决定维持政策不变，使市场暂时放弃了央行会采取更多措施刺激经济的希望。

欧元最新报1.3870美元，较周五尾盘下跌0.04%，欧元兑日圆 下滑0.1%，报143.10日圆。

交易员对欧元能否升穿1.40美元意见分歧，尽管部份人士表示，市场对法国央行总裁诺亚表达的对欧元强势的忧虑反应冷淡。

“欧元显示出相当强的韧性，”Brown Brothers Harriman & Co.首席全球汇市策略师Marc Chandler说。

交易商在关注美国就业数据和欧洲央行政策路径的同时，还关注乌克兰的紧张局势，因俄罗斯军队加强对乌克兰克里米亚地区的的控制。

俄罗斯卢布兑美元 持稳在36.3725卢布。

分析师仍预计，西方国家和俄罗斯可通过外交途径解决乌克兰危机。

其他新兴市场货币，墨西哥披索兑美元 跌0.3%，报13.2220披索，周五一度触及七周来最高。(完)

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