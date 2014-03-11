更新版1-《全球汇市》欧元受欧洲央行官员讲话拖累下滑，新兴市场货币走软

(新增文末表格)

* 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称欧洲央行政策将保持宽松一段时间

* 新兴市场货币跟随商品价格走软，因担心中国经济放缓

* 智利比索重挫1%，接近五年低点

* 日本央行维持政策不变，下调对出口的看法

路透纽约3月11日 - 欧元兑美元和日圆下滑，此前欧洲央行政策制定者暗示市场未完全掌握欧洲央行3月会议信息，央行可能仍会采取行动刺激欧元区经济。

新兴市场货币跟随商品价格跌势，因担心中国经济成长。铜价跌至逾三年低点，部分因担心中国以铜库存为抵押品的融资交易被出脱。智利比索兑美元重挫至近五年最低，智利是主要铜出口国。

上周在欧洲央行没有推出非传统措施避免通缩，且央行总裁德拉吉在货币政策会议后的讲话被视为是对通胀强硬后，欧元兑美元升至两年半高位。

欧洲央行如果采取进一步刺激措施被视为是对欧元不利，因会向经济挹注更多资金，影响欧元的购买力。

“市场真正感兴趣的是是否正确解读了德拉吉的讲话，”Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。

多数欧洲央行官员暗示，交易商可能对德拉吉上周记者会上的讲话反应过度。

冈斯坦西欧周二称，欧洲央行在3月会议上强调了欧元区经济中的闲置产能，从而让前瞻性指引变得更为清晰。他表示，欧洲央行仍有可用的政策工具，包括在必要时降息或出台量化宽松措施。

昨日ECB执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)表示，欧洲央行仍有行动的空间，例如，可以开始对银行存放在欧洲央行的隔夜存款收费。

欧元兑美元 跌0.07%，报1.3866美元，从上周五触及的1.3915美元两年半高位进一步回撤。欧元兑日圆 跌0.4%，报142.64日圆，脱离近期触及的143.79日圆两个月高位。

英国渣打银行G10汇市策略师Ned Rumpletin表示，欧元上周五未能收在1.3894美元上方显示欧元升势短期内已经消退。1.3894美元是关键技术水准，为欧元12月27日触及的高位。

不过，Rumpletin将欧元/美元首季和第二季预估上调至1.38美元和1.35美元，之前预估分别为1.32美元和1.31美元。

**新兴市场货币下挫**

新兴市场货币下挫，因投资人担心中国经济。中国国内债券首次出现违约引发投资人担心全球第二大经济体成长放缓，以及对铜等原材料的需求减弱。

智利比索 在新兴市场货币中领跌，下挫1.1%，报575.13比索。墨西哥比索 跌0.4%，南非兰特兑美元 大跌0.9%。

“中国经济放缓通常令人担心。商品价格已下降，”Action economics汇市研究部门董事Ron Simpson表示。

三个月伦铜 收低2.6%，报6,475美元，盘中触及2010年7月来最低6,469.75美元。

新兴市场货币遭抛售在纽约汇市午后引发一些避险资金流入日圆。

日圆稍早小升，此前日本央行维持货币政策不变，且央行总裁黑田东彦称目前不需要调整政策。

日本央行维持大规模货币刺激措施不变，因其认为经济和消费者物价的增长处于正轨；但央行下调对出口的评估，这是外部需求表现将继续令人失望的一个警讯。

纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.3%，报102.95日圆。

分析师预计美国联邦储备理事会在3月18-19日货币政策会议上将进一步缩减每月购债规模100亿美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3859 1.3876 -0.12 +0.83 1.3745

美元/日圆 103.00 103.25 -0.24 -2.18 105.30

欧元/日圆 142.76 143.27 -0.36 -1.29 144.63

美元/瑞郎 0.8782 0.8775 +0.08 -1.64 0.8928

英镑/美元 1.6615 1.6643 -0.17 +0.36 1.6556

美元/加元 1.1103 1.1107 -0.04 +4.55 1.0620

澳元/美元 0.8972 0.9015 -0.48 +0.66 0.8913

欧元/瑞郎 1.2172 1.2178 -0.05 -0.81 1.2271

欧元/英镑 0.8340 0.8333 +0.08 +0.52 0.8297

新西兰元/美元 0.8469 0.8469 +0.00 +3.20 0.8206

美元/挪威克朗 5.9576 5.9524 +0.09 -1.79 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2540 8.2625 -0.10 -1.02 8.3387

美元/瑞典克朗 6.3716 6.3686 +0.05 -1.01 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8330 8.8378 -0.05 -0.16 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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