《全球汇市》日圆因投资者避险而持坚，澳元承压

“所有这些宏观因素都助长对中国的疑虑。而有多少铜与矿石作为担保的疑问浮上枱面，则让局面更加复杂。”
欧元走势亦短暂不稳，此前欧洲央行官员警告称，如有必要该央行仍可能放松政策。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周二称，欧洲央行在3月会议上强调了欧元区经济中的闲置产能，从而让前瞻性指引变得更为清晰；但市场并未完全掌握这一信息。
他的表态推动欧元兑美元和日圆走软。欧元兑美元 最新报1.3855美元，较上周五高位最多下滑达0.4%。
新西兰元兑美元 持稳于0.8472，由于市场普遍预期新西兰央行将在周四升息，所以投资者不愿意卖出新西兰元。
路透调查显示，新西兰央行本周料将升息25个基点，并至少为未来两年进行一系列升息做出规划，成为带头收紧政策的发达国家央行。
路透调查还显示，泰国央行货币政策委员会周三稍晚可能将指标利率调降25个基点，以助经济应对曼谷久拖的政治动荡。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3851 1.3859 -0.06 +0.77 1.3745
美元/日圆 103.01 103.00 +0.01 -2.17 105.30
欧元/日圆 142.68 142.75 -0.05 -1.42 144.73
美元/瑞郎 0.8781 0.8782 -0.01 -1.65 0.8928
英镑/美元 1.6624 1.6615 +0.05 +0.41 1.6556
美元/加元 1.1112 1.1103 +0.08 +4.63 1.0620
澳元/美元 0.8961 0.8972 -0.12 +0.54 0.8913
新西兰元/美元 0.8467 0.8469 -0.02 +3.18 0.8206
澳元/日圆 92.310 92.410 -0.11 -1.64 93.850
新西兰元/日圆 87.220 87.230 -0.01 +0.94 86.410
英镑/日圆 171.24 171.13 +0.06 -1.77 174.33
澳元/新西兰元 1.0577 1.0590 -0.12 -2.50 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 朱晓军/孙茉莉/蔡美珍/杜明霞；审校 高琦/张荻/龚芳)