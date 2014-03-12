更新版 1-《全球汇市》新兴市场货币反弹，对中国经济和乌克兰的担忧支撑日圆和瑞郎

(新增文末表格)

* 避险买盘重燃支撑日圆和瑞郎

* 智利比索在因中国忧虑跌至近五年低点后反弹

* 澳元走软，因商品价格承压

* 新西兰央行一如预期升息，新西兰元上涨

路透纽约3月12日 - 新兴市场货币周三小涨，从稍早跌势中反弹，投资人仍对中国经济和乌克兰未来感到不安，支撑了对日圆和瑞郎的避险需求。

分析师表示，欧元和美元显示出的相对韧性暗示投资人不愿转为防守，多数发达和新兴市场货币在窄幅区间内交投。

“投资人目前不愿大举押注，”Brown Brothers Harriman & Co首席全球汇市策略师Marc Chandler表示，“投资人只不过在减少新兴市敞口的空头仓位。”

中国上周首次出现国内债券违约助燃了对中国经济成长及其对铜等原材料需求放缓的担忧。这打压澳元、智利比索、南非兰特及其他商品相关货币。

分析师表示，俄罗斯和西方就乌克兰危机的外交努力陷入僵局，以及双方的军事行动使得投资人进一步削减较高风险货币的敞口。

“中国经济数据趋软令人担忧。本周迄今商品货币走势疲弱。”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell表示。

澳元兑美元 、智利比索兑美元 以及南非兰特兑美元 在海外市场下滑，之后随着美股收复稍早多数失地后出现反弹。

智利比索跌至近五年低点，因在亚洲市场对铜的抛售加剧。智利为主要铜出口国。纽约尾盘，智利比索兑美元升0.5%，报572.08比索，本月迄今跌幅降至2.4%。

澳元兑美元升0.2%，兰特兑美元升0.2%。

上海铜价周三跌停5%，伦铜跌至接近逾三年低点。乌克兰紧张局势持续令投资人不安，铜价连跌四日。

交易员表示，俄罗斯卢布 受到央行支撑，而俄罗斯股市周三再度下挫，因西方就克里米亚问题对俄罗斯实施制裁的机率增加。

卢布兑美元跌0.1%，报36.49卢布，离俄罗斯出兵克里米亚后3月3日所创的36.675卢布纪录低点近在咫尺。

对中国经济和乌克兰局势的担忧对日圆利多，但对其他主要货币没有明显影响。

在去年兑美元大跌约两成后，日圆今年迄今回稳。纽约尾盘日圆兑美元 升0.3%，报102.70日圆，日圆兑欧元 报142.79日圆。

另一避险货币瑞郎兑美元升0.5%，兑欧元升0.2%，分别报0.8739瑞郎和1.2152瑞郎。

中国将在周四0530GMT发布工业生产、投资和零售销售数据。

**新西兰元在升息后上涨**

在新西兰央行一如市场普遍预期加息后，新西兰元兑美元升0.4%，报0.8505美元，接近上周触及的逾四个月高位。

新西兰央行周四将指标利率上调25个基点至2.75%，一如市场预期，且警告随着经济动能增加，将有一系列的进一步加息行动，以控制通胀压力。

新西兰央行称，升息的速度要看经济数据和通胀，会将利率升向不再具刺激作用的水准。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3903 1.3859 +0.32 +1.15 1.3745

美元/日圆 102.75 103.00 -0.24 -2.42 105.30

欧元/日圆 142.86 142.76 +0.07 -1.22 144.63

美元/瑞郎 0.8739 0.8782 -0.49 -2.12 0.8928

英镑/美元 1.6616 1.6615 +0.01 +0.36 1.6556

美元/加元 1.1118 1.1103 +0.14 +4.69 1.0620

澳元/美元 0.8985 0.8972 +0.14 +0.81 0.8913

欧元/瑞郎 1.2151 1.2172 -0.17 -0.98 1.2271

欧元/英镑 0.8367 0.8340 +0.32 +0.84 0.8297

新西兰元/美元 0.8522 0.8469 +0.63 +3.85 0.8206

美元/挪威克朗 5.9490 5.9576 -0.14 -1.93 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2735 8.2540 +0.24 -0.78 8.3387

美元/瑞典克朗 6.3649 6.3716 -0.11 -1.12 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8526 8.8330 +0.22 +0.06 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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