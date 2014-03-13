《全球汇市》避险货币日圆和瑞郎受捧，新西兰元和澳元走高

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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新西兰元兑美元 触及2013年5月来最高0.8567，兑日圆 亦创五年新高87.98。
“今天的言辞强烈显示，新西兰央行未来几次会议将采取积极主动的行动，”RBC驻悉尼分析师Michael Turner表示。
澳元兑美元上涨逾0.005美元，此前澳洲公布强劲的就业数据，引发轧空并加强了利率前景稳定的看法。
澳元兑美元 从盘初的0.8985，一度跳升至高见0.9076。不过对今日稍晚出炉中国数据的谨慎态度料限制澳元涨势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3902 1.3903 -0.01 +1.14 1.3745
美元/日圆 102.78 102.75 +0.03 -2.39 105.30
欧元/日圆 142.88 142.85 +0.02 -1.28 144.73
美元/瑞郎 0.8744 0.8739 +0.06 -2.06 0.8928
英镑/美元 1.6624 1.6616 +0.05 +0.41 1.6556
美元/加元 1.1098 1.1118 -0.18 +4.50 1.0620
澳元/美元 0.9063 0.8985 +0.87 +1.68 0.8913
新西兰元/美元 0.8556 0.8522 +0.40 +4.27 0.8206
澳元/日圆 93.150 92.320 +0.90 -0.75 93.850
新西兰元/日圆 87.930 87.560 +0.42 +1.76 86.410
英镑/日圆 170.86 170.75 +0.06 -1.99 174.33
澳元/新西兰元 1.0586 1.0537 +0.47 -2.42 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/田建华/高琦/王冠中/杜明霞；审校 石冠兰/王兴亚/王翔琼/于春红)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。