《全球汇市》避险货币日圆和瑞郎受捧，新西兰元和澳元走高

新西兰元兑美元 触及2013年5月来最高0.8567，兑日圆 亦创五年新高87.98。

“今天的言辞强烈显示，新西兰央行未来几次会议将采取积极主动的行动，”RBC驻悉尼分析师Michael Turner表示。

澳元兑美元上涨逾0.005美元，此前澳洲公布强劲的就业数据，引发轧空并加强了利率前景稳定的看法。