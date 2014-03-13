《全球汇市》日圆上扬，因乌克兰忧虑助燃避险买盘

* 美国国务卿克里暗示将对克里米亚公投作出回应后，日圆上涨

* 欧元兑美元从两年半高位回落

* 欧元对判断物价稳定变得愈发重要-德拉吉

* 新西兰元受央行升息带动走强，就业数据提振澳元

路透纽约3月13日 - 日圆兑欧元和美元周四上扬，此前美国国务卿克里暗示如果乌克兰克里米亚地区周日进行公投，西方将可能针对俄罗斯采取一系列措施予以回应。

克里在国会的讲话，以及乌克兰代总统Oleksander Turchinov警告俄罗斯可能入侵，再度燃起了对该地区可能爆发战火的担忧。这令不安的投资人抛售股票和高风险资产，买入日圆、瑞郎和其他避险资产。

“克里讲话后出现对日圆的买盘。讲话明确了周一可能有一系列回应措施的想法，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。

克里在国会听证会上表示，如果乌克兰克里米亚地区周日进行公投，美国和欧盟将在周一针对俄罗斯采取“一系列措施”予以回应。

乌克兰代总统向当地电视台表示，俄军在边境集结“准备入侵”，但他相信国际努力可以终结俄罗斯的“入侵”，避免战争风险。

日圆兑美元 攀升1.1%，报101.66日圆，并在纽约尾盘触及101.56日圆的一周高位。

瑞郎也得益于避险买盘，兑美元 触及近两年半高位0.8699瑞郎，之后在纽约尾盘回软。瑞郎兑欧元 升0.2%，报1.213瑞郎。

欧元兑美元 尾盘跌0.3%，报1.3858美元，升势稍早带动欧元触及两年半高位1.3967美元。克里米亚地区冲突升级以及欧洲可能产生的连锁反应，盖过了欧元区已经捱过了经济衰退和债务危机的乐观情绪。

纽约尾盘，欧洲央行总裁德拉吉有关汇率的言论进一步打压欧元，欧元兑日圆势将录得九个月内最大单日跌幅。尾盘欧元兑日圆 跌1.41%，报140.84日圆。

德拉吉表示，“任何通胀预期变得失控的实质风险都将被进一步货币政策举措所抵消。”

他还表示，政策制定者在判断欧元区物价稳定时，欧元汇率变得越来越重要。

**新西兰元和澳元反弹**

其他主要货币中，新西兰元和澳元上扬，之后因担心乌克兰情势，削减了升幅。

在新西兰央行升息，并暗示因经济动能已经增强，还将进一步加息后，新西兰元兑美元升至10个月最高。意外强劲的就业数据提振澳元兑美元大涨逾1%。

本周稍早铜价和其它商品价格因为中国经济忧虑而大跌，澳元和新西兰元承压。

中国最新公布的数据也不理想，1-2月工业增加值同比增长8.6%，零售销售增速为11.8%，固定资产投资增速为17.9%，增幅皆低于市场预期。

“无论从哪方面看，中国数据都算不上出色，但也没差到让市场人士想去创建大规模新‘避险’仓位的地步，因此汇市对之反应有限，”一位日本银行的交易员表示。

稍早，新西兰央行一如市场预期宣布升息，同时暗示今年可能再继续升息100个基点。

这带动新西兰元兑美元 升至2013年5月来新高0.8607美元，纽约尾盘回软至0.8540美元，升0.2%。新西兰元兑日圆 也改写六年新高，之后转跌，报86.80日圆。

“今日新西兰央行的声明强烈暗示央行将在未来几次会议上升息，”悉尼RBC策略师Michael Turner表示。

澳洲政府公布2月新增就业岗位4.73万，为市场预估值的两倍多。

澳元兑美元 尾盘升0.4%，报0.9023美元，但已回吐了逾半数稍早升幅。(完)

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