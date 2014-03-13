《全球汇市》日圆和瑞郎受追捧，因避险情绪高涨

德拉吉在维也纳举行的一个颁奖典礼上表示，欧洲央行已准备采取额外的政策举措，以防止通缩在欧元区扎根。

受以上言论影响，欧元兑美元 大幅回落，自两年半高位1.3967跌至1.3869。

避险意愿升温时通常会遭到抛售的大宗商品货币亦承压。澳元和新西兰元因而黯然失色。

这两个货币周四均表现抢眼，澳元受到就业数据意外强劲的提振，新西兰元也因央行加息及未来还将加息的言论而获得稳固支撑。

澳元兑美元 现报0.9034，自一周高位0.9104回落；新西兰元兑美元 亦从11个月高位0.8607回撤至0.8541。

亚洲周五鲜少有重要经济消息公布，因此市场目光转向亚洲股市和乌克兰局势。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3870 1.3868 +0.01 +0.91 1.3745

美元/日圆 101.83 101.83 +0.00 -3.30 105.30

欧元/日圆 141.24 141.22 +0.01 -2.41 144.73

美元/瑞郎 0.8745 0.8748 -0.03 -2.05 0.8928

英镑/美元 1.6622 1.6624 -0.01 +0.40 1.6556

美元/加元 1.1071 1.1073 -0.02 +4.25 1.0620

澳元/美元 0.9036 0.9030 +0.07 +1.38 0.8913

新西兰元/美元 0.8541 0.8541 +0.00 +4.08 0.8206

澳元/日圆 92.010 91.950 +0.07 -1.96 93.850

新西兰元/日圆 86.970 86.970 +0.00 +0.65 86.410

英镑/日圆 169.26 169.28 -0.01 -2.91 174.33

澳元/新西兰元 1.0573 1.0568 +0.05 -2.54 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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