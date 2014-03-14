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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 11:00 BJT

《全球汇市》日圆与瑞郎的买需大增，市场再度担心乌克兰局势

德拉吉表示，因欧元走强压制物价，欧洲央行一直在准备防止通缩成形的额外政策举措。

受这些言论影响，欧元走势出现戏剧性逆转，兑美元 从两年半高位1.3967回落至1.3867。

市场人士等待周五出炉的美国生产者物价指数(PPI)和路透/密西根大学消费者信心指数，以观察其是否提供美国经济重拾动能的进一步证据。周四数据显示，美国2月零售销售回升，上周初请失业金人数降至三个月低点，显示经济在因严冬而突然放缓之后恢复活力。

商品货币亦承压。澳元和新西兰元表现失色。避险情绪增强期间，商品货币通常遭到抛售。

澳新货币周四表现亮眼，澳洲强劲就业数据提振澳元大涨，新西兰央行升息以及暗示可能进一步升息则促使新西兰元飙升。

澳元兑美元 最新报0.9034，脱离一周高位0.9104。新西兰元兑美元 从11个月高位0.8607回落至0.8548。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3865 1.3868 -0.02 +0.87 1.3745

美元/日圆 101.75 101.83 -0.08 -3.37 105.30

欧元/日圆 141.08 141.22 -0.10 -2.52 144.73

美元/瑞郎 0.8750 0.8748 +0.02 -1.99 0.8928

英镑/美元 1.6616 1.6624 -0.05 +0.36 1.6556

美元/加元 1.1083 1.1073 +0.09 +4.36 1.0620

澳元/美元 0.9029 0.9030 -0.01 +1.30 0.8913

新西兰元/美元 0.8547 0.8541 +0.07 +4.16 0.8206

澳元/日圆 91.870 91.950 -0.09 -2.11 93.850

新西兰元/日圆 86.970 86.970 +0.00 +0.65 86.410

英镑/日圆 169.07 169.28 -0.12 -3.02 174.33

澳元/新西兰元 1.0563 1.0568 -0.05 -2.63 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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