《全球汇市》日圆与瑞郎的买需大增，市场再度担心乌克兰局势

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
德拉吉表示，因欧元走强压制物价，欧洲央行一直在准备防止通缩成形的额外政策举措。
受这些言论影响，欧元走势出现戏剧性逆转，兑美元 从两年半高位1.3967回落至1.3867。
市场人士等待周五出炉的美国生产者物价指数(PPI)和路透/密西根大学消费者信心指数，以观察其是否提供美国经济重拾动能的进一步证据。周四数据显示，美国2月零售销售回升，上周初请失业金人数降至三个月低点，显示经济在因严冬而突然放缓之后恢复活力。
商品货币亦承压。澳元和新西兰元表现失色。避险情绪增强期间，商品货币通常遭到抛售。
澳新货币周四表现亮眼，澳洲强劲就业数据提振澳元大涨，新西兰央行升息以及暗示可能进一步升息则促使新西兰元飙升。
澳元兑美元 最新报0.9034，脱离一周高位0.9104。新西兰元兑美元 从11个月高位0.8607回落至0.8548。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3865 1.3868 -0.02 +0.87 1.3745
美元/日圆 101.75 101.83 -0.08 -3.37 105.30
欧元/日圆 141.08 141.22 -0.10 -2.52 144.73
美元/瑞郎 0.8750 0.8748 +0.02 -1.99 0.8928
英镑/美元 1.6616 1.6624 -0.05 +0.36 1.6556
美元/加元 1.1083 1.1073 +0.09 +4.36 1.0620
澳元/美元 0.9029 0.9030 -0.01 +1.30 0.8913
新西兰元/美元 0.8547 0.8541 +0.07 +4.16 0.8206
澳元/日圆 91.870 91.950 -0.09 -2.11 93.850
新西兰元/日圆 86.970 86.970 +0.00 +0.65 86.410
英镑/日圆 169.07 169.28 -0.12 -3.02 174.33
澳元/新西兰元 1.0563 1.0568 -0.05 -2.63 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/李婷仪/许娜/杜明霞；审校 高琦/张荻)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha