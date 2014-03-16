更新版 1-《全球汇市》日圆受避险需求带动上涨，投资人担心乌克兰局势和中国经济前景

* 日圆兑欧元和美元受避险需求带动上涨

* 在克里米亚公投前，焦点回到乌克兰局势

* 俄罗斯卢布兑美元跌至新低

* 交易商对欧元态度谨慎，因欧洲央行喊低汇率 (新增文末收盘表格)

路透纽约3月14日 - 日圆周五上扬，兑欧元和美元势将录得逾一个月以来最大单周涨幅，因乌克兰紧张局势以及有关中国经济增长的忧虑，引发避险买盘。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，欧元汇率在该央行评估物价稳定方面的相关度越来越高，因欧元强势拉低通胀。之后欧元兑美元承压，欧元之前曾触及两年半高位。

“我认为没有人在周末前希望持有大量风险仓位，”道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne表示。

纽约汇市盘初，欧元兑日圆 大跌0.5%，之后缩减跌幅，尾盘跌0.31%，报140.80日圆。

欧元兑美元 也从稍早跌势中反弹，尾盘升0.24%，报1.3903美元。

道明证券的Osbourne表示，“欧元逢低都会获得良好支撑。”

本周欧元回吐了欧洲央行上周四未采取降息措施以来的大部分涨幅。而德拉吉有关欧元坚挺对输入型通胀影响微乎其微的讲话也曾扶助欧元普涨。

本周，欧元兑日圆势将下挫1.72%，兑美元将升0.2%。

交易商表示，欧元可能继续从欧洲央行维持政策不变、货币市场利率上升以及欧元区庞大的经常账盈余中获得支撑。

**紧张情绪刺激日圆需求**

过去24小时，交易商青睐日圆，因担心乌克兰克里米亚半岛可能爆发战事，以及在上周中国出现首次公司债违约后，投资人对中国经济不安。

俄罗斯周四在与乌克兰接壤的边境地区举行新的军演，吞并乌克兰克里米亚地区的计划没有后退迹象，尽管欧盟(EU)与美国推动制裁的力度强于预期。

美国国务卿克里在同俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)进行了六个小时的磋商后表示，俄罗斯下一步举措要看克里米亚公投后俄总统普京的最终决定。

对俄罗斯和西方就乌克兰危机可能有军事冲突的忧虑刺激了对俄罗斯卢布的进一步抛售，卢布兑美元挫至36.7080纪录低点，之后在纽约尾盘回升至36.5925。

同时，海外政府持有的美国公债仓位降幅创纪录，令部分投资人臆测俄罗斯在西方可能实施制裁前已经在减少美元储备。

“中国和克里米亚局势对全球经济成长构成的风险支撑日圆表现。”法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师Manuel Oliveri表示。

美元兑日圆 跌0.4%，报101.39日圆，从周四触及的高位102.865日圆回落。盘中触及101.22日圆，日圆多头目标3月3日低点101.20日圆。本周，美元兑日圆大跌1.7%，势将为1月底来最大周度跌幅。

一周美元/日圆隐含波动性 由周四的约7.20%低点升至8.925%，也反映出市场的紧张情绪。

“短期而言，更多避险交易可能继续带动日圆走强。”Bank of Tokyo Mitsubishi汇市分析师Lee Hardman表示。

“中国经济成长看来在第一季将进一步放缓，这从2月的疲弱经济报告中可以看出来。”

中国总理李克强周四警告称，2014年经济面临“重大挑战”。此外围绕更多债务违约的预期，让市场仍然担心金融业状况。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3914 1.3868 +0.33 +1.23 1.3745

美元/日圆 101.34 101.83 -0.48 -3.76 105.30

欧元/日圆 141.00 141.24 -0.17 -2.51 144.63

美元/瑞郎 0.8720 0.8748 -0.32 -2.33 0.8928

英镑/美元 1.6643 1.6624 +0.11 +0.53 1.6556

美元/加元 1.1102 1.1073 +0.26 +4.54 1.0620

澳元/美元 0.9024 0.9030 -0.07 +1.25 0.8913

欧元/瑞郎 1.2134 1.2131 +0.02 -1.12 1.2271

欧元/英镑 0.8354 0.8343 +0.13 +0.69 0.8297

新西兰元/美元 0.8534 0.8541 -0.08 +4.00 0.8206

美元/挪威克朗 5.9723 5.9708 +0.03 -1.55 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3079 8.2807 +0.33 -0.37 8.3387

美元/瑞典克朗 6.3836 6.3788 +0.08 -0.82 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8875 8.8462 +0.47 +0.45 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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