《全球汇市》欧元下跌，因市场担忧欧元区通胀率数据可能下修

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
美元兑日圆 上涨0.2%，报101.58日圆，距离周五所及两周低点101.205日圆不远，距离3月7日所及一个半月高点103.77相差较远。
投资者在考虑中国放宽人民币波幅决定的影响。该举措被认为是央行成功击退投机的一个迹象。
中国人民银行周六宣布，自下周一(17日)起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 CNY=CFXS 交易价浮动幅度由1%扩大至2%。
“本周末没有任何因素迫使他们放宽波动区间，因此这被视为是对长期政策的延续，”Steve Englander在报告中称。“我会认为这稍微有利于风险人气，对澳元稍微利好，对日圆略微利空，但仍属于次要影响。”
人民币周一走软。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3903 1.3914 -0.08 +1.15 1.3745
美元/日圆 101.80 101.34 +0.45 -3.32 105.30
欧元/日圆 141.54 141.00 +0.38 -2.14 144.63
美元/瑞郎 0.8740 0.8720 +0.23 -2.11 0.8928
英镑/美元 1.6642 1.6643 -0.01 +0.52 1.6556
美元/加元 1.1067 1.1102 -0.32 +4.21 1.0620
澳元/美元 0.9072 0.9024 +0.53 +1.78 0.8913
新西兰元/美元 0.8565 0.8534 +0.36 +4.37 0.8206
欧元/瑞郎 1.2152 1.2134 +0.15 -0.97 1.2271
欧元/英镑 0.8353 0.8354 -0.01 +0.67 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8682 8.8875 -0.22 +0.24 8.8474
美元/挪威克朗 5.9536 5.9723 -0.31 -1.86 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 朱晓军/艾茂林/杜明霞/李春喜/高琦)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)