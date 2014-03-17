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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 17:33 BJT

《全球汇市》欧元下跌，因市场担忧欧元区通胀率数据可能下修

美元兑日圆 上涨0.2%，报101.58日圆，距离周五所及两周低点101.205日圆不远，距离3月7日所及一个半月高点103.77相差较远。

投资者在考虑中国放宽人民币波幅决定的影响。该举措被认为是央行成功击退投机的一个迹象。

中国人民银行周六宣布，自下周一(17日)起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 CNY=CFXS 交易价浮动幅度由1%扩大至2%。

“本周末没有任何因素迫使他们放宽波动区间，因此这被视为是对长期政策的延续，”Steve Englander在报告中称。“我会认为这稍微有利于风险人气，对澳元稍微利好，对日圆略微利空，但仍属于次要影响。”

人民币周一走软。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3903 1.3914 -0.08 +1.15 1.3745

美元/日圆 101.80 101.34 +0.45 -3.32 105.30

欧元/日圆 141.54 141.00 +0.38 -2.14 144.63

美元/瑞郎 0.8740 0.8720 +0.23 -2.11 0.8928

英镑/美元 1.6642 1.6643 -0.01 +0.52 1.6556

美元/加元 1.1067 1.1102 -0.32 +4.21 1.0620

澳元/美元 0.9072 0.9024 +0.53 +1.78 0.8913

新西兰元/美元 0.8565 0.8534 +0.36 +4.37 0.8206

欧元/瑞郎 1.2152 1.2134 +0.15 -0.97 1.2271

欧元/英镑 0.8353 0.8354 -0.01 +0.67 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8682 8.8875 -0.22 +0.24 8.8474

美元/挪威克朗 5.9536 5.9723 -0.31 -1.86 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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