《全球汇市》欧元持稳，俄罗斯总统普京称不会侵占乌克兰其他地区

* 欧元溢价消退，因乌克兰紧张局势料正缓和

* 美国2月CPI升0.1%，符合预估

* 人民币兑美元和日圆下挫

* 日圆全面受益，受助于乌克兰情势忧虑

路透纽约3月18日 - 乌克兰地缘政治紧张局势略显缓和以及美国公债收益率小涨周二令欧元回吐部分溢价，欧元兑美元持稳，兑日圆走软。

人民币兑美元延续一个月的跌势，因有更多迹象显示经济放缓和企业负债沉重的问题。人民币走软令日圆得益，日圆兑美元获得提振。

市场策略师指出，俄罗斯总统普京表示没有计划侵占乌克兰其他地区，这是危机可能不会加剧的信号。普京周二签署条约，将克里米亚纳入俄罗斯联邦，无视乌克兰人的示威和西方制裁。

Brown Brothers Harriman首席全球汇市策略师表示，“依我看，地缘政治风险对欧元和欧洲的不利程度要大得多，因欧洲在俄罗斯和乌克兰的敞口要多得多，但我认为市场没有把焦点放在这方面，市场聚焦在紧张局势没有升级。”

“我认为克里米亚问题已成定局，至少周末后我们就已经知道了。但我认为目前的制裁要比2008年俄罗斯出兵格鲁吉亚要更严厉，”Chandler表示。

在俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)警告美国国务卿克里，制裁“无法接受”，并威胁会有后果后，欧元兑美元重拾一些溢价。

纽约尾盘，欧元兑美元微升0.06%，报1.3930美元，稍早一度跌至1.3881美元。

乌克兰危机导致德国ZEW投资人和分析师信心调查大跌，这引发欧元稍早的跌势。

美元兑日圆 跌至101.41日圆，跌0.34%。

美国公布2月消费者通胀小涨0.1%，尽管食品价格大涨，这对市场无甚影响。

“我们看到，受乌克兰危机影响，市场有浓厚的避险意愿，但这些意愿正在消退，另外，我们仍担心中国，但这没有导致忧虑蔓延，忧虑在消退，”法国兴业银行(Societe Generale)高级汇市策略师Sebastian Galy表示。

**人民币大跌**

过去一个月里，人民币跌幅超过2.3%，一改过去十年间义无反顾的上行之势。周末中国政府扩大波动区间后，人民币再度下挫。

巴克莱对全球970位投资者的调查显示，自2014年初开始，中国问题已经取代美联储收紧货币政策的忧虑、成为市场人士最为关切的事情。

“我已经轧平仓位，但我认为人民币有可能跌至6.30-6.40。”澳洲银行NAB外汇交易员Graham Davidson表示。

“人民币下滑之时，日圆兑美元通常会上涨。”

人民币兑美元 跌至6.1755元，周一收报约6.1580。

市场对人民币走软对日本的影响有不同的看法。一方面人民币走软会降低日本大型制造企业在华汽车和电子生产厂的投资成本，这些工厂的竞争力优势也会增强。它们会将获利汇回日本。

另一方面，中国经济普遍放缓对日本构成问题，因中国是日本产品和投资的一个重要市场。

交易员表示，许多年初大举押注人民币进一步走强的投资人还未全部震出，因此人民币可能进一步大跌。

人民币走软的主要阻力是中国央行，一周来央行给出的人民币指导价都在约6.13，这鼓励市场臆测央行可能扞卫刚扩大的2%人民币波动区间顶部约6.25人民币水准。

人民币兑日圆 下滑0.5%，报16.4331日圆。(完)

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