版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 04:42 BJT

《全球汇市》美元跳升，因美联储进一步缩减购债

* 美元兑日圆和欧元扩大涨幅

* 美联储缩减每月购债规模至550亿美元

* 日圆兑美元大跌超过1%

路透纽约3月19日 - 美元周三跳升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布进一步缩减购债，并将美国经济数据疲弱部分归因于严寒天气。联储政策声明发表后，美元兑欧元和日圆扩大升幅。

日圆兑美元大跌超过1%，美元指数 升0.8%，至80.056，此前美联储结束为期两日的货币政策会议，表示将进一步缩减购债，并称鉴于金融危机带来的伤害持续，即便在经济复苏后仍可能需要维持低利率。

但道明证券外汇策略师Shaun Osborne表示，“美联储对通胀的态度要比投资人预料的略显强硬。他们认为升息要提前，而不是推迟...这对美元有利。”

叶伦在政策会议结束后的记者会上表示，在当前资产购买计划结束后约六个月升息，可能是联储之前所说的“相当长一段时间”。

根据最新发布的预期，在16位联储决策者中，只有一位认为应该在今年升息；13位预计联储将在明年首次升息，两位预计首次升息时间在2016年。12月只有12位政策委员预计将在明年升息。

美联储最新预估和叶伦的讲话暗示升息将提前。

在美联储政策声明前，美元兑日圆和欧元已经上涨，但在之后大幅攀升。纽约尾盘，美元兑日圆 升1.2%，报102.55日圆。

欧元兑美元 从1.40美元水准回撤，纽约尾盘报1.3816美元，跌幅为0.83%。

瑞郎兑美元 也下跌1.05%，报0.8820瑞郎。

英镑兑美元 一度从一个月低点反弹，高见1.6653美元，之后也受到美联储声明打压，纽约尾盘跌0.4%，报1.6527美元。

英国公布的数据显示，薪资小涨及就业市场稳步改善，这扶助英镑一度走强。

投资人仍对乌克兰紧张局势持谨慎态度。在俄罗斯总统普京周二表示，没有计划占领乌克兰其他地区后，市场不安情绪有所缓和。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐