更新版1-《全球汇市》美元跳升，因美联储进一步缩减购债

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(新增文末收盘表格)
* 美元兑日圆和欧元扩大涨幅
* 美联储缩减每月购债规模至550亿美元
* 日圆兑美元大跌超过1%
路透纽约3月19日 - 美元周三跳升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布进一步缩减购债，并将美国经济数据疲弱部分归因于严寒天气。联储政策声明发表后，美元兑欧元和日圆扩大升幅。
日圆兑美元大跌超过1%，美元指数 升0.8%，至80.056，此前美联储结束为期两日的货币政策会议，表示将进一步缩减购债，并称鉴于金融危机带来的伤害持续，即便在经济复苏后仍可能需要维持低利率。
但道明证券外汇策略师Shaun Osborne表示，“美联储对通胀的态度要比投资人预料的略显强硬。他们认为升息要提前，而不是推迟...这对美元有利。”
叶伦在政策会议结束后的记者会上表示，在当前资产购买计划结束后约六个月升息，可能是联储之前所说的“相当长一段时间”。
根据最新发布的预期，在16位联储决策者中，只有一位认为应该在今年升息；13位预计联储将在明年首次升息，两位预计首次升息时间在2016年。12月只有12位政策委员预计将在明年升息。
美联储最新预估和叶伦的讲话暗示升息将提前。
在美联储政策声明前，美元兑日圆和欧元已经上涨，但在之后大幅攀升。纽约尾盘，美元兑日圆 升1.2%，报102.55日圆。
欧元兑美元 从1.40美元水准回撤，纽约尾盘报1.3816美元，跌幅为0.83%。
瑞郎兑美元 也下跌1.05%，报0.8820瑞郎。
英镑兑美元 一度从一个月低点反弹，高见1.6653美元，之后也受到美联储声明打压，纽约尾盘跌0.4%，报1.6527美元。
英国公布的数据显示，薪资小涨及就业市场稳步改善，这扶助英镑一度走强。
投资人仍对乌克兰紧张局势持谨慎态度。在俄罗斯总统普京周二表示，没有计划占领乌克兰其他地区后，市场不安情绪有所缓和。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3832 1.3933 -0.72 +0.63 1.3745
美元/日圆 102.33 101.42 +0.90 -2.82 105.30
欧元/日圆 141.53 141.31 +0.16 -2.14 144.63
美元/瑞郎 0.8804 0.8729 +0.86 -1.39 0.8928
英镑/美元 1.6541 1.6592 -0.31 -0.09 1.6556
美元/加元 1.1234 1.1134 +0.90 +5.78 1.0620
澳元/美元 0.9040 0.9127 -0.95 +1.42 0.8913
欧元/瑞郎 1.2182 1.2164 +0.15 -0.73 1.2271
欧元/英镑 0.8369 0.8398 -0.35 +0.87 0.8297
新西兰元/美元 0.8559 0.8622 -0.73 +4.30 0.8206
美元/挪威克朗 6.0336 5.9546 +1.33 -0.54 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3475 8.2980 +0.60 +0.11 8.3387
美元/瑞典克朗 6.4007 6.3265 +1.17 -0.56 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.8543 8.8186 +0.40 +0.08 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12