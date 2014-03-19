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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 06:25 BJT

更新版1-《全球汇市》美元跳升，因美联储进一步缩减购债

(新增文末收盘表格)

* 美元兑日圆和欧元扩大涨幅

* 美联储缩减每月购债规模至550亿美元

* 日圆兑美元大跌超过1%

路透纽约3月19日 - 美元周三跳升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布进一步缩减购债，并将美国经济数据疲弱部分归因于严寒天气。联储政策声明发表后，美元兑欧元和日圆扩大升幅。

日圆兑美元大跌超过1%，美元指数 升0.8%，至80.056，此前美联储结束为期两日的货币政策会议，表示将进一步缩减购债，并称鉴于金融危机带来的伤害持续，即便在经济复苏后仍可能需要维持低利率。

但道明证券外汇策略师Shaun Osborne表示，“美联储对通胀的态度要比投资人预料的略显强硬。他们认为升息要提前，而不是推迟...这对美元有利。”

叶伦在政策会议结束后的记者会上表示，在当前资产购买计划结束后约六个月升息，可能是联储之前所说的“相当长一段时间”。

根据最新发布的预期，在16位联储决策者中，只有一位认为应该在今年升息；13位预计联储将在明年首次升息，两位预计首次升息时间在2016年。12月只有12位政策委员预计将在明年升息。

美联储最新预估和叶伦的讲话暗示升息将提前。

在美联储政策声明前，美元兑日圆和欧元已经上涨，但在之后大幅攀升。纽约尾盘，美元兑日圆 升1.2%，报102.55日圆。

欧元兑美元 从1.40美元水准回撤，纽约尾盘报1.3816美元，跌幅为0.83%。

瑞郎兑美元 也下跌1.05%，报0.8820瑞郎。

英镑兑美元 一度从一个月低点反弹，高见1.6653美元，之后也受到美联储声明打压，纽约尾盘跌0.4%，报1.6527美元。

英国公布的数据显示，薪资小涨及就业市场稳步改善，这扶助英镑一度走强。

投资人仍对乌克兰紧张局势持谨慎态度。在俄罗斯总统普京周二表示，没有计划占领乌克兰其他地区后，市场不安情绪有所缓和。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3832 1.3933 -0.72 +0.63 1.3745

美元/日圆 102.33 101.42 +0.90 -2.82 105.30

欧元/日圆 141.53 141.31 +0.16 -2.14 144.63

美元/瑞郎 0.8804 0.8729 +0.86 -1.39 0.8928

英镑/美元 1.6541 1.6592 -0.31 -0.09 1.6556

美元/加元 1.1234 1.1134 +0.90 +5.78 1.0620

澳元/美元 0.9040 0.9127 -0.95 +1.42 0.8913

欧元/瑞郎 1.2182 1.2164 +0.15 -0.73 1.2271

欧元/英镑 0.8369 0.8398 -0.35 +0.87 0.8297

新西兰元/美元 0.8559 0.8622 -0.73 +4.30 0.8206

美元/挪威克朗 6.0336 5.9546 +1.33 -0.54 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3475 8.2980 +0.60 +0.11 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4007 6.3265 +1.17 -0.56 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8543 8.8186 +0.40 +0.08 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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