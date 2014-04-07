《全球汇市》美元续受就业数据拖累走软，欧洲央行官员讲话提振欧元

日本股市：跌向近五个月低位，日圆走强拖累出口类股
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
* 日本央行开始为期两天的政策会议，日圆受到支撑
* 美元走软，因就业数据令看涨人士失望
* 欧元走强，受助于诺沃特尼的讲话
路透纽约4月7日 - 美元兑主要货币周一走软，因上周公布的就业数据略低于预期。而欧洲央行决策者的讲话限制了对央行推出更多刺激举措的预期，提振欧元。
美国劳工部上周报告，3月非农就业岗位增加19.2万，2月增加19.7万。失业率持平在6.7%。经济学家的预期为就业岗位增加20万。
美国就业数据令部分押注数据会更强劲的投资者失望。他们认为，如果数据更佳，将促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息，这将在未来数月提振美元。
“数据本周继续发酵，”Citigroup Global Markets Inc.的G10汇市策略部全球主管Steven Englander表示。他说，周五的就业数据为联储保持低利率的政策提供了支撑。低利率政策对美元不利。
美联储主席叶伦在3月19日举行的记者会上暗示，美联储可能较预期提前升息。目前美国联邦基金利率接近零。
周一，诺沃特尼和莫尔许等欧洲央行决策者的讲话暗示，央行不会立即推出更多宽松货币政策，这推高欧元兑美元。
诺沃特尼表示，无需立即行动应对欧元区通胀放缓的局面。而莫尔许则表示，尽管央行正在制定大规模购买资产的计划，但距离最终实施仍遥遥无期。
“欧洲央行官员一致表示存在实施量化宽松(QE)的可能性，但有可能性并不意味着一定会使用，”Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示，“现实是短期内不会执行量化宽松举措。”
自欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼3月25日表示，更适合使用负存款利率来应对欧元汇率攀升后，欧元一直承压。
欧洲央行4月在法兰克福举行的会议上暗示，如果欧元区通胀在过长时间内保持在低位，将使用量化宽松和其他货币政策工具加以应对。
诺沃特尼和莫尔许周一的讲话暗示，决策者反对在短期内开始实施量化宽松举措，Foreign Exchange Analytics的Gilmore表示。
美国就业数据上周五公布后，美元兑日圆也走软，在就业报告公布前已连涨两周。不过，日本将进一步增加流动性的前景周一限制了美元兑日圆的跌幅，日本央行今日开始举行为期两天的政策会议。
美元指数 最新回落0.24%，报80.217。欧元兑美元 上扬0.27% ，报1.3742美元。美元兑日圆 跌0.13%，报103.155日圆。美元/日圆盘中触及一周低位。.
美元兑瑞郎 也下跌0.49%，报0.8877瑞郎。
交易商买入，因预期日本央行可能意外按兵不动，Chapdelaine Foreign Exchange的Borthwick表示。
交易商买入日圆的另一个原因是日圆的避险吸引力，因周一美国股市走低，Citigroup Global Markets的Englander表示。美国三大指数周一走低，标普500指数 收跌1.08%。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了紮实基础。
* 在朝鲜试射导弹后，地区紧张情势升高 * 日圆兑美元、欧元和英镑升至五个月高位 * 市场对美国财政部汇率报告处之泰然 * 美国未点名任何贸易伙伴国为汇率操纵国 路透东京4月17日 - 美元兑日圆周一跌至五个月低位，因朝鲜(北韩)紧张情势升高，令避险货币日圆需求不坠。 美元指数 跌0.2%至100.390，受上周五疲软的美国零售销售和消费者物价数据拖累，且避险情绪推动美债收益率(殖利率)降至五个月低点。 美元延续上日跌势，兑日圆 跌至108.135，为11月中以来低点。 日圆兑其他货币也维持全线坚挺的势头。欧元 和英镑 兑日圆均跌至五个月低点，分别触及114.955日圆和136.05日圆。 朝鲜(北韩)周日据信导弹试射失败，此次试射加剧了地缘政治风险。过去几周地区紧张情势升温，美国总统特朗普对朝鲜问题措辞强硬。 “朝鲜情势是否会升级成军事行动尚不明朗，但不确定性在上升，美元继续小跌。技术面