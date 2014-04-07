更新版 1-《全球汇市》美元续受就业数据拖累走软，欧洲央行官员讲话提振欧元

《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后处于守势，买需饱和
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
* 日本央行开始为期两天的政策会议，日圆受到支撑
* 美元走软，因就业数据令看涨人士失望
* 欧元走强，受助于诺沃特尼的讲话 (新增收盘表格)
路透纽约4月7日 - 美元兑主要货币周一走软，因上周公布的就业数据略低于预期。而欧洲央行决策者的讲话限制了对央行推出更多刺激举措的预期，提振欧元。
美国劳工部上周报告，3月非农就业岗位增加19.2万，2月增加19.7万。失业率持平在6.7%。经济学家的预期为就业岗位增加20万。
美国就业数据令部分押注数据会更强劲的投资者失望。他们原本认为，如果数据更佳，将促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息，这将在未来数月提振美元。
“数据本周继续发酵，”Citigroup Global Markets Inc.的G10汇市策略部全球主管Steven Englander表示。他说，周五的就业数据为联储保持低利率的政策提供了支撑。低利率政策对美元不利。
美联储主席叶伦在3月19日举行的记者会上暗示，美联储可能较预期提前升息。目前美国联邦基金利率接近零。
周一，诺沃特尼和莫尔许等欧洲央行决策者的讲话暗示，央行不会立即推出更多宽松货币政策，这推高欧元兑美元。
诺沃特尼表示，无需立即行动应对欧元区通胀放缓的局面。而莫尔许则表示，尽管央行正在制定大规模购买资产的计划，但距离最终实施仍遥遥无期。
“欧洲央行官员一致表示存在实施量化宽松(QE)的可能性，但有可能性并不意味着一定会使用，”Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示，“现实是短期内不会执行量化宽松举措。”
自欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼3月25日表示，更适合使用负存款利率来应对欧元汇率攀升后，欧元一直承压。
欧洲央行4月在法兰克福举行的会议上暗示，如果欧元区通胀在过长时间内保持在低位，将使用量化宽松和其他货币政策工具加以应对。
诺沃特尼和莫尔许周一的讲话暗示，决策者反对在短期内开始实施量化宽松举措，Foreign Exchange Analytics的Gilmore表示。
美国就业数据上周五公布后，美元兑日圆也走软，在就业报告公布前已连涨两周。不过，日本将进一步增加流动性的前景周一限制了美元兑日圆的跌幅，日本央行今日开始举行为期两天的政策会议。
美元指数 最新回落0.24%，报80.217。欧元兑美元 上扬0.27% ，报1.3742美元。美元兑日圆 跌0.13%，报103.155日圆。美元/日圆盘中触及一周低位。.
美元兑瑞郎 也下跌0.49%，报0.8877瑞郎。
交易商买入日圆，因预期日本央行可能意外按兵不动，Chapdelaine Foreign Exchange的Borthwick表示。
交易商买入日圆的另一个原因是日圆的避险吸引力，因周一美国股市走低，Citigroup Global Markets的Englander表示。美国三大指数周一走低，标普500指数 收跌1.08%。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3740 1.3702 +0.28 -0.04 1.3745
美元/日圆 103.09 103.28 -0.18 -2.10 105.30
欧元/日圆 141.67 141.50 +0.12 -2.05 144.63
美元/瑞郎 0.8878 0.8924 -0.52 -0.56 0.8928
英镑/美元 1.6608 1.6578 +0.18 +0.31 1.6556
美元/加元 1.0971 1.0978 -0.06 +3.31 1.0620
澳元/美元 0.9270 0.9291 -0.23 +4.01 0.8913
欧元/瑞郎 1.2199 1.2222 -0.19 -0.59 1.2271
欧元/英镑 0.8269 0.8265 +0.05 -0.34 0.8297
新西兰元/美元 0.8601 0.8597 +0.05 +4.81 0.8206
美元/挪威克朗 5.9911 5.9980 -0.12 -1.24 6.0663
欧元/挪威克朗 8.2347 8.2247 +0.12 -1.25 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5239 6.5524 -0.43 +1.35 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.9671 8.9838 -0.19 +1.35 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 李军)
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透台北4月17日 - 台币兑美元周一早盘走升；汇银人士表示，随国际美元走弱，早盘韩元等亚币均呈升值走势，台币跟着走扬，惟交投清淡，成交量不大。
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一飙升至近四年高位，受中国大型铝产商新一轮削减产能的措施影响，且市场预计中国第一季国内生产总值(GDP)增幅将超过官方目标。