《全球汇市》日圆大涨，因日本央行未推出进一步的宽松举措

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 日圆兑美元录得8月来最大单日升幅
* 日本央行维持政策不变，对经济看法乐观
* 日本央行总裁黑田东彦称近期无放宽政策的必要
* 美元续受3月就业数据影响进一步走软
路透纽约4月8日 - 日圆周二大涨，因日本央行未推出进一步的宽松举措，并且日本央行总裁黑田东彦未暗示近期可能放宽政策，这促使一些投资者削减日圆空仓。
根据路透数据，日圆兑美元创下8月来最大单日涨幅，兑欧元录得四周最大单日升幅。
许多投资人一直在抛售日圆，因预期日本4月开始上调消费税会损及消费，日本央行可能不得不在未来几个月放宽政策以减轻影响。
日本央行不采取进一步刺激货币政策的决定被视为兑日圆有支撑作用。
“许多市场人士原本作空日圆，黑田东彦的讲话压制了进一步采取刺激措施的希望，”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示。
美元兑日圆 一度大跌1.4%，至三周低点101.56日圆，之后在纽约尾盘回稳至101.69日圆。
欧元兑日圆 跌穿141日圆支撑位，至逾一周最低的140.09日圆。纽约尾盘跌近1%，报140.28日圆。
在日本央行宣布政策决定前，日圆已经在小涨。在央行维持政策不变后扩大涨幅。黑田东彦称，尽管上调了消费税，但经济增长在未来数月仍将提速，通胀率也将上升，之后日圆进一步走强。
“黑田在货币政策方面释放出‘平稳行事’的信号，这将让一些日圆空头感到失望，”德国商业银行汇市策略师Peter Kinsella表示，“除非通胀大幅下滑，否则看上去日本央行不会放宽政策。”
**美元疲软**
美元兑日圆近日来走势挣扎，因周五公布的美国就业数据让部分投资者感到失望，该货币对从周五所及的10周高点104.13回落。
美国劳工部上周报告，3月非农就业岗位增加19.2万，分析师预期为增加20万，且部分交易商原本指望会有22.5-25万。
“这对今年稍早美元多头行情构成打击，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，“这对美元后市来说也不会那么有利。”
不过其他分析师表示，美元近期下跌为投资人提供了机会，可再度押注美元兑日圆走强。
这是基于美联储和日本央行货币政策前景愈发背离的观点。美联储在缩减购债，且许多投资人还预计美联储在明年年中升息。
“美元/日圆跌幅有限，预计美元在年中会升至105日圆，”野村分析师Yujiro Gato称。
美元兑欧元可能进一步走软，因欧洲央行政策制定者继续压制对央行将采取措施避免欧元区出现通缩的预期。
在国际货币基金组织(IMF)上调欧元区经济预估，但下调了全球经济预估后，欧元兑美元一度获得提振。
欧元兑美元 升0.4%，报1.3796美元，稍早触及近两周高位1.3811美元。自上周五跌至一个月低点1.3672美元后，欧元已回升0.7%。
但许多投资人对进一步推高欧元态度谨慎，因欧元进一步上涨可能引发欧洲央行采取行动。
“对欧洲央行来说，他们无法接受欧元进一步走强。如果升向1.40美元，他们会有反应，”UBS Wealth Management英国投资办公室主管Bill O'Neill称。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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