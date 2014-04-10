版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 08:22 BJT

《全球汇市》美联储会议记录打压美元走势，澳元面临就业数据考验

澳元兑美元 回撤至0.9374, 在0.94美元附近遭遇强劲的技术阻力。过去几年，此位既阻挡过澳元上升，也为澳元提供过支撑。

澳元面临的下道考验将是0030GMT公布的澳洲就业数据。分析师预计4月就业人数增幅在3月大幅增长后将略微回落，若数据意外良好，则可能推动澳元测试上述阻力位。

投资者还将密切关注0100GMT出炉的中国贸易数据，希望看到中国经济在年初缓慢增长后回升的些许迹象。

如果中国数据令人失望，则将打击冒险意愿，或者增强中国加大刺激经济力度的预期。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3857 1.3855 +0.01 +0.81 1.3745

美元/日圆 102.06 101.97 +0.09 -3.08 105.30

欧元/日圆 141.41 141.28 +0.09 -2.29 144.73

美元/瑞郎 0.8796 0.8796 +0.00 -1.48 0.8928

英镑/美元 1.6804 1.6792 +0.07 +1.50 1.6556

美元/加元 1.0877 1.0877 +0.00 +2.42 1.0620

澳元/美元 0.9378 0.9386 -0.09 +5.22 0.8913

新西兰元/美元 0.8723 0.8708 +0.17 +6.30 0.8206

澳元/日圆 95.700 95.710 -0.01 +1.97 93.850

新西兰元/日圆 89.040 88.800 +0.27 +3.04 86.410

英镑/日圆 171.48 171.23 +0.15 -1.63 174.33

澳元/新西兰元 1.0746 1.0766 -0.19 -0.94 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/王冠中/于春红/许娜；审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐