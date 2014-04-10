《全球汇市》美联储会议记录打压美元走势，澳元面临就业数据考验

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
澳元兑美元 回撤至0.9374, 在0.94美元附近遭遇强劲的技术阻力。过去几年，此位既阻挡过澳元上升，也为澳元提供过支撑。
澳元面临的下道考验将是0030GMT公布的澳洲就业数据。分析师预计4月就业人数增幅在3月大幅增长后将略微回落，若数据意外良好，则可能推动澳元测试上述阻力位。
投资者还将密切关注0100GMT出炉的中国贸易数据，希望看到中国经济在年初缓慢增长后回升的些许迹象。
如果中国数据令人失望，则将打击冒险意愿，或者增强中国加大刺激经济力度的预期。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3857 1.3855 +0.01 +0.81 1.3745
美元/日圆 102.06 101.97 +0.09 -3.08 105.30
欧元/日圆 141.41 141.28 +0.09 -2.29 144.73
美元/瑞郎 0.8796 0.8796 +0.00 -1.48 0.8928
英镑/美元 1.6804 1.6792 +0.07 +1.50 1.6556
美元/加元 1.0877 1.0877 +0.00 +2.42 1.0620
澳元/美元 0.9378 0.9386 -0.09 +5.22 0.8913
新西兰元/美元 0.8723 0.8708 +0.17 +6.30 0.8206
澳元/日圆 95.700 95.710 -0.01 +1.97 93.850
新西兰元/日圆 89.040 88.800 +0.27 +3.04 86.410
英镑/日圆 171.48 171.23 +0.15 -1.63 174.33
澳元/新西兰元 1.0746 1.0766 -0.19 -0.94 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/王冠中/于春红/许娜；审校 王兴亚)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。