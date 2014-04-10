更新版 1-《全球汇市》美元重挫，因升息预期被推后

* 美元指数跌至三周低点

* 市场认为美联储会议记录立场温和，美债收益率下跌

* 美国上周初请失业金人数减少，未能提振美元

* 瑞典通胀数据打击克朗下跌 (新增收盘表格)

路透纽约4月10日 - 美元兑日圆和瑞郎周四走软至三周低点，连跌两日，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的3月会议记录通胀立场温和，令已为联储明年初升息做好准备的投资者失望。

美元兑日圆在过去五个交易日中有四日下滑，美元兑瑞郎则是连跌四个交易日。

美国公布的初请失业金数据优于预期，未能提振美元，反映市场对美元的整体人气利空。美国劳工部公布，上周初请失业金人数减少至30万，接近七年低点，且低于市场预估的32万。

但数据影响被周三美联储发布的会议记录所盖过。会议记录显示，联储官员上月召开会议时担心，投资者会对决策层新的利率预测反应过度。新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。

“过去一周所发生的情况压制了对联储提前升息的预期，打压了美元，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“在联储会议记录发布前，市场预计美联储将在明年年初加息，目前已推后至明年年中，甚至是下半年了，”他表示。

Cambridge Mercantile Group高级汇市交易员及市场分析师Scott Smith表示，会议记录还刺激了对澳元和新西兰元等高风险高收益货币的买盘。

投资人认为会议记录中讨论就业市场闲置程度也是对通胀立场温和的表现，所有这些都令美元兑多数主要货币表现艰困。

纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.5%，报101.41日圆，盘中一度触及3月19日来最低的101.34日圆。美元兑瑞郎 跌至0.8753瑞郎的三周低位，尾盘跌0.4%，报0.8760瑞郎。美国两年期公债收益率 重挫。

美元指数 触及三周低点79.330，远低于上周五才创下的七周高位80.599，尾盘报79.378，跌0.1%。

**瑞典克朗受通胀数据拖累**

在欧洲市场，瑞典克朗大幅波动，兑欧元 跌至三个半月低点，成交超过均值，因该国通胀数据不及预期，并提升了未来数月瑞典央行或降息的预期。

欧元兑瑞典克朗纽约尾盘报9.0716克朗，升1.0%。

因美元走势疲弱，欧元兑美元 升0.3%，报1.3889美元。但交易商对进一步推高欧元态度谨慎，因预计欧洲央行可能加强反对欧元走强及其对通缩影响的措辞。

德国央行总裁魏德曼周四重申，如果低通胀持续时间过长，欧洲央行可能考虑采取非常规举措。欧洲央行总裁德拉吉上周也暗示可能采取量化宽松来抵御通缩。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3887 1.3855 +0.23 +1.03 1.3745

美元/日圆 101.50 101.97 -0.46 -3.61 105.30

欧元/日圆 141.00 141.31 -0.22 -2.51 144.63

美元/瑞郎 0.8764 0.8796 -0.36 -1.84 0.8928

英镑/美元 1.6783 1.6792 -0.05 +1.37 1.6556

美元/加元 1.0933 1.0877 +0.51 +2.95 1.0620

澳元/美元 0.9413 0.9386 +0.29 +5.61 0.8913

欧元/瑞郎 1.2168 1.2186 -0.15 -0.84 1.2271

欧元/英镑 0.8272 0.8246 +0.32 -0.30 0.8297

新西兰元/美元 0.8680 0.8708 -0.32 +5.78 0.8206

美元/挪威克朗 5.9282 5.9357 -0.13 -2.28 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2303 8.2275 +0.03 -1.30 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5330 6.4821 +0.79 +1.50 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0723 8.9808 +1.02 +2.54 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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