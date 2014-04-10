更新版 1-《全球汇市》美元重挫，因升息预期被推后

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 美元指数跌至三周低点
* 市场认为美联储会议记录立场温和，美债收益率下跌
* 美国上周初请失业金人数减少，未能提振美元
* 瑞典通胀数据打击克朗下跌 (新增收盘表格)
路透纽约4月10日 - 美元兑日圆和瑞郎周四走软至三周低点，连跌两日，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的3月会议记录通胀立场温和，令已为联储明年初升息做好准备的投资者失望。
美元兑日圆在过去五个交易日中有四日下滑，美元兑瑞郎则是连跌四个交易日。
美国公布的初请失业金数据优于预期，未能提振美元，反映市场对美元的整体人气利空。美国劳工部公布，上周初请失业金人数减少至30万，接近七年低点，且低于市场预估的32万。
但数据影响被周三美联储发布的会议记录所盖过。会议记录显示，联储官员上月召开会议时担心，投资者会对决策层新的利率预测反应过度。新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。
“过去一周所发生的情况压制了对联储提前升息的预期，打压了美元，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。
“在联储会议记录发布前，市场预计美联储将在明年年初加息，目前已推后至明年年中，甚至是下半年了，”他表示。
Cambridge Mercantile Group高级汇市交易员及市场分析师Scott Smith表示，会议记录还刺激了对澳元和新西兰元等高风险高收益货币的买盘。
投资人认为会议记录中讨论就业市场闲置程度也是对通胀立场温和的表现，所有这些都令美元兑多数主要货币表现艰困。
纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.5%，报101.41日圆，盘中一度触及3月19日来最低的101.34日圆。美元兑瑞郎 跌至0.8753瑞郎的三周低位，尾盘跌0.4%，报0.8760瑞郎。美国两年期公债收益率 重挫。
美元指数 触及三周低点79.330，远低于上周五才创下的七周高位80.599，尾盘报79.378，跌0.1%。
**瑞典克朗受通胀数据拖累**
在欧洲市场，瑞典克朗大幅波动，兑欧元 跌至三个半月低点，成交超过均值，因该国通胀数据不及预期，并提升了未来数月瑞典央行或降息的预期。
欧元兑瑞典克朗纽约尾盘报9.0716克朗，升1.0%。
因美元走势疲弱，欧元兑美元 升0.3%，报1.3889美元。但交易商对进一步推高欧元态度谨慎，因预计欧洲央行可能加强反对欧元走强及其对通缩影响的措辞。
德国央行总裁魏德曼周四重申，如果低通胀持续时间过长，欧洲央行可能考虑采取非常规举措。欧洲央行总裁德拉吉上周也暗示可能采取量化宽松来抵御通缩。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3887 1.3855 +0.23 +1.03 1.3745
美元/日圆 101.50 101.97 -0.46 -3.61 105.30
欧元/日圆 141.00 141.31 -0.22 -2.51 144.63
美元/瑞郎 0.8764 0.8796 -0.36 -1.84 0.8928
英镑/美元 1.6783 1.6792 -0.05 +1.37 1.6556
美元/加元 1.0933 1.0877 +0.51 +2.95 1.0620
澳元/美元 0.9413 0.9386 +0.29 +5.61 0.8913
欧元/瑞郎 1.2168 1.2186 -0.15 -0.84 1.2271
欧元/英镑 0.8272 0.8246 +0.32 -0.30 0.8297
新西兰元/美元 0.8680 0.8708 -0.32 +5.78 0.8206
美元/挪威克朗 5.9282 5.9357 -0.13 -2.28 6.0663
欧元/挪威克朗 8.2303 8.2275 +0.03 -1.30 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5330 6.4821 +0.79 +1.50 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.0723 8.9808 +1.02 +2.54 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。