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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 16:58 BJT

《全球汇市》日圆回撤但本周表现优异，欧元走高

美元指数 最新报79.411，本周迄今约下跌1.2%。如果跌幅不变，这将是九个月来最大单周跌幅。

目前美元指数已经回到美联储主席叶伦3月19日暗示最早明年初可能升息之前的水平。周三公布的美联储3月会议记录传递的信息似乎是，即便联储已经开始缩减购债，但距离收紧政策仍很遥远。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3887 1.3887 +0.00 +1.03 1.3745

美元/日圆 101.74 101.50 +0.24 -3.38 105.30

欧元/日圆 141.28 141.00 +0.20 -2.32 144.63

美元/瑞郎 0.8760 0.8764 -0.05 -1.88 0.8928

英镑/美元 1.6766 1.6783 -0.10 +1.27 1.6556

美元/加元 1.0931 1.0933 -0.02 +2.93 1.0620

澳元/美元 0.9389 0.9413 -0.25 +5.34 0.8913

新西兰元/美元 0.8676 0.8680 -0.05 +5.73 0.8206

欧元/瑞郎 1.2166 1.2168 -0.02 -0.86 1.2271

欧元/英镑 0.8280 0.8272 +0.10 -0.20 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0788 9.0723 +0.07 +2.62 8.8474

美元/挪威克朗 5.9331 5.9282 +0.08 -2.20 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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