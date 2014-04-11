《全球汇市》日圆回撤但本周表现优异，欧元走高

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
美元指数 最新报79.411，本周迄今约下跌1.2%。如果跌幅不变，这将是九个月来最大单周跌幅。
目前美元指数已经回到美联储主席叶伦3月19日暗示最早明年初可能升息之前的水平。周三公布的美联储3月会议记录传递的信息似乎是，即便联储已经开始缩减购债，但距离收紧政策仍很遥远。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3887 1.3887 +0.00 +1.03 1.3745
美元/日圆 101.74 101.50 +0.24 -3.38 105.30
欧元/日圆 141.28 141.00 +0.20 -2.32 144.63
美元/瑞郎 0.8760 0.8764 -0.05 -1.88 0.8928
英镑/美元 1.6766 1.6783 -0.10 +1.27 1.6556
美元/加元 1.0931 1.0933 -0.02 +2.93 1.0620
澳元/美元 0.9389 0.9413 -0.25 +5.34 0.8913
新西兰元/美元 0.8676 0.8680 -0.05 +5.73 0.8206
欧元/瑞郎 1.2166 1.2168 -0.02 -0.86 1.2271
欧元/英镑 0.8280 0.8272 +0.10 -0.20 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0788 9.0723 +0.07 +2.62 8.8474
美元/挪威克朗 5.9331 5.9282 +0.08 -2.20 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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亚洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 田建华/朱晓军/李春喜; 审校 高琦/艾茂林/张涛)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。