《全球汇市》日圆回撤但本周表现优异，欧元走高

美元指数 最新报79.411，本周迄今约下跌1.2%。如果跌幅不变，这将是九个月来最大单周跌幅。

目前美元指数已经回到美联储主席叶伦3月19日暗示最早明年初可能升息之前的水平。周三公布的美联储3月会议记录传递的信息似乎是，即便联储已经开始缩减购债，但距离收紧政策仍很遥远。