《全球汇市》美元小涨，全球股市大跌支撑美元避险吸引力

* 日圆小幅回落，仍势将录得一个月最佳单周表现

* 美元指数创下七个月最大单周跌幅

路透纽约4月11日 - 避险美元周五小涨，从全球股市大跌中获得支撑，投资人担心股市估值过高。

受美股周四遭抛售触动，全球股市跌至两周低点 。周五美股续挫，引发全面厌恶风险情绪，导致较高收益和新兴市场货币下挫。

“全球的坏消息就是美元的好消息。”CitiFX的G10汇市策略部门全球主管兼董事总经理Steven Englander表示，“一旦对股市的担忧加重，投资人就采取了更传统的方式，买入美元。”

这并不是说今年美元一直在唱主角，事实上，今年迄今美元指数下挫了0.6%，尽管美联储缩减购债是对美元有利的措施。

自上周五，美元兑日圆大跌2.5%，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员表示离升息还远着呢，而市场却已开始消化升息因素。

之前两周，美元兑日圆大涨，且欧洲央行政策制定者有关将开始印钞的最明确信号都鼓励许多投资人相信美元准备好上攻突破。但这并没有成真，美元并未持续上涨。

且对许多市场人士而言，美元周五的升势可能是暂时的。

纽约尾盘，美元指数 升0.1%，报79.470，本周下挫1.2%，为近七个月表现最差的一周。

美元兑日圆 持平在101.52日圆。

在美国公布强于预期的生产者物价指数(PPI)后，美元缩减了一些跌幅。

美国3月生产者物价指数(PPI)录得九个月来最大月度涨幅，因食品和贸易服务成本急升，表明生产领域的价格有所攀升。经季节性调整后，3月最终需求生产者物价指数增长0.5%，为去年6月以来最大月度升幅，2月为下滑0.1%。

欧元兑美元 也持平在1.3885美元，但录得自9月来最大单周升幅。

市场年初时认为美国经济复苏以及美联储稳步收紧货币政策会令美元走强，因日本和欧洲落后。

美联储周三发布的会议记录进一步加重了美元的压力，因看来这将联储首次升息的预期时间由明年首季押后至明年下半年。

不过，U.S.Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail表示，美联储的指引并没有真正改变她对首次升息时机的预期，仍在明年年中。

美元兑新兴市场货币上涨，兑南非兰特 升0.5%，报10.4720。

美元兑较高收益商品货币也走强，澳元兑美元 跌0.2%，报0.9397美元。(完)

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