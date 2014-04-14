《全球汇市》美元兑欧元上涨，受欧洲央行官员讲话及美国经济数据提振

* 欧元下跌，之前欧洲央行暗示有可能放宽政策

* 德拉吉等官员讲话料暂时限制欧元升势

* 美国3月零售销售增1.1%

* 美元兑俄罗斯卢布上涨，因地缘政治紧张局势

路透纽约4月14日 - 美元兑欧元周一上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示该行可能进一步放宽货币政策，而美国公布的零售销售数据强劲，也提振美元兑日圆。

德拉吉周六在华盛顿表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步出台刺激政策。 欧洲央行管理委员会成员诺亚周一说，“欧元越强势，就越需要宽松货币政策。”

“多位欧洲央行官员谈到了非传统政策的更多细节。”德意志银行G10汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示，“所有这些都巩固了离欧洲央行采取行动不远的预期。”

上述讲话是欧洲央行迄今有关会采取行动抑制欧元进一步上涨的最强劲信号。交易商密切关注欧洲央行进一步采取刺激措施避免通缩的迹象。

欧元兑美元从接近今年高位水准回落约0.5%，但仍高于2月3日触及的今年低点1.3476美元。德意志银行的Ruskin表示，欧洲央行需要动真格的，欧元才会进一步下滑。目前欧元区的经常账盈余支撑了欧元走势。

资本涌入德国、荷兰等欧元区实力较强的经济体，支撑了欧元走势，从而损及希腊、西班牙和葡萄牙等欧元区国家。

在美国商务部公布，3月零售销售增加1.1%，为一年半最大升幅后，美元兑欧元、日圆和瑞郎都触及日高。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.48%，报1.3817美元，强劲的经济数据也影响了日圆的避险吸引力，美元兑日圆 尾盘升0.16%，报101.77日圆。美元兑瑞郎 升0.4%，报0.8796瑞郎。

美元指数 升0.36%。

零售销售数据提振了美元，但美元主要是得益于欧元疲弱，Wells Fargo Securities汇市策略部门主管Nick Bennenbroek称。

美元兑俄罗斯卢布 大涨近1%，因俄罗斯和乌克兰地缘政治紧张局势升级。乌克兰东部亲俄分离主义者周一无视政府的最后通牒，仍占领政府大楼，而另一股叛乱组织袭击了警察总部。

美元兑俄罗斯卢布纽约尾盘升0.88%，报35.94卢布。Wells Fargo的Bennenbroek表示，美国和欧盟可能对俄罗斯实施进一步制裁令卢布承压。

法国外长周一表示，如果定于周四在日内瓦举行的会谈没有突破，欧盟下周可能召开紧急峰会，对俄罗斯实施进一步制裁。

“局势久拖不决的时间越长，进一步实施可能影响经济的制裁的可能性就越高，”Bennenbroek表示。(完)

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