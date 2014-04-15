《全球汇市》美元兑欧元缩减涨幅，因乌克兰紧张局势升温

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 俄罗斯表示乌克兰在内战边缘
* 美国公债收益率下滑限制美元升势
* 美国经济数据良莠不齐，未能支撑美元
路透纽约4月15日 - 美元兑欧元周二缩减涨幅，乌克兰紧张局势升温令美国公债收益率下滑，限制了对美元的需求。
俄罗斯宣称，乌克兰在内战的边缘，因乌克兰政府表示，正在进行针对亲俄罗斯的分离主义者的“反恐怖主义行动”，在接近该国冲突地区的东部城镇看到了军队和装甲运兵车。
“围绕乌克兰的紧张局势再度成为影响市场的焦点，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
乌克兰忧虑刺激了对美国公债的避险买盘，拖累公债收益率下滑，殃及对美元的需求。
欧洲央行政策制定者近期暗示欧洲央行会进一步放宽政策，以防欧元受通缩影响而走低，这也给欧元带来一些支撑。
“我们最近一直听闻欧洲央行的许多言论，但最终的决定性因素将是是否欧洲央行会采取行动，”Serebriakov称。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周末表示，若欧元持续走强，欧洲央行将必须进一步放宽政策，这是他迄今发出的有关欧洲央行或推出资产购买计划的最清晰信号。
周二公布的一项调查显示，3月德国分析师和投资者信心连续四个月下滑，降幅超出预期，因乌克兰危机持续打压欧洲最大经济体的前景。不过现况指数升至2011年7月来最高。 数据公布后欧元一度下滑，之后反弹。
美国周二公布的经济数据对美元未构成支撑。数据显示美国通胀小升，一度在盘初提振美元，但令人失望的美国建筑商信心和制造业数据公布后，抵消了通胀数据的积极影响。
美国劳工部周二公布，3月消费者物价指数(CPI)上扬0.2%，因食品价格和住房成本，尤其是房租，涨幅抵消了汽油价格的跌幅。2月CPI涨幅为0.1%。分析师之前预计，3月CPI增长0.1%。
“美元并未完全反映CPI数据，因市场担心乌克兰局势，且美国的其他数据有好有坏，”法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy称。
纽约联储表示，纽约州4月制造业指数从3月的5.61降至1.29，为去年11月以来最低。分析师预估为8.0。周二公布的另一项数据显示，4月美国建筑商信心仍然不振。4月NAHB/富国房屋市场指数仅小升1点，至47，分析师的预估为50，3月为被下修至46。
欧元兑美元 纽约尾盘跌0.08%，报1.3809美元，盘中一度跌约0.5%。美元兑日圆 升0.01%，报101.85日圆。美元兑瑞郎 升0.06%，报0.8803瑞郎。
美元指数 尾盘升0.09%。
俄罗斯卢布兑美元 继续下滑，受累于乌克兰紧张局势，美元尾盘升0.64%，报36.2卢布。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。