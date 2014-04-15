更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元缩减涨幅，因乌克兰紧张局势升温

(新增收盘表格)

* 俄罗斯表示乌克兰在内战边缘

* 美国公债收益率下滑限制美元升势

* 美国经济数据良莠不齐，未能支撑美元

路透纽约4月15日 - 美元兑欧元周二缩减涨幅，乌克兰紧张局势升温令美国公债收益率下滑，限制了对美元的需求。

俄罗斯宣称，乌克兰在内战的边缘，因乌克兰政府表示，正在进行针对亲俄罗斯的分离主义者的“反恐怖主义行动”，在接近该国冲突地区的东部城镇看到了军队和装甲运兵车。

“围绕乌克兰的紧张局势再度成为影响市场的焦点，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

乌克兰忧虑刺激了对美国公债的避险买盘，拖累公债收益率下滑，殃及对美元的需求。

欧洲央行政策制定者近期暗示欧洲央行会进一步放宽政策，以防欧元受通缩影响而走低，这也给欧元带来一些支撑。

“我们最近一直听闻欧洲央行的许多言论，但最终的决定性因素将是是否欧洲央行会采取行动，”Serebriakov称。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周末表示，若欧元持续走强，欧洲央行将必须进一步放宽政策，这是他迄今发出的有关欧洲央行或推出资产购买计划的最清晰信号。

周二公布的一项调查显示，3月德国分析师和投资者信心连续四个月下滑，降幅超出预期，因乌克兰危机持续打压欧洲最大经济体的前景。不过现况指数升至2011年7月来最高。 数据公布后欧元一度下滑，之后反弹。

美国周二公布的经济数据对美元未构成支撑。数据显示美国通胀小升，一度在盘初提振美元，但令人失望的美国建筑商信心和制造业数据公布后，抵消了通胀数据的积极影响。

美国劳工部周二公布，3月消费者物价指数(CPI)上扬0.2%，因食品价格和住房成本，尤其是房租，涨幅抵消了汽油价格的跌幅。2月CPI涨幅为0.1%。分析师之前预计，3月CPI增长0.1%。

“美元并未完全反映CPI数据，因市场担心乌克兰局势，且美国的其他数据有好有坏，”法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy称。

纽约联储表示，纽约州4月制造业指数从3月的5.61降至1.29，为去年11月以来最低。分析师预估为8.0。周二公布的另一项数据显示，4月美国建筑商信心仍然不振。4月NAHB/富国房屋市场指数仅小升1点，至47，分析师的预估为50，3月为被下修至46。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.08%，报1.3809美元，盘中一度跌约0.5%。美元兑日圆 升0.01%，报101.85日圆。美元兑瑞郎 升0.06%，报0.8803瑞郎。

美元指数 尾盘升0.09%。

俄罗斯卢布兑美元 继续下滑，受累于乌克兰紧张局势，美元尾盘升0.64%，报36.2卢布。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3812 1.3818 -0.04 +0.49 1.3745

美元/日圆 101.91 101.82 +0.09 -3.22 105.30

欧元/日圆 140.72 140.76 -0.03 -2.70 144.63

美元/瑞郎 0.8800 0.8796 +0.05 -1.43 0.8928

英镑/美元 1.6728 1.6728 +0.00 +1.04 1.6556

美元/加元 1.0973 1.0960 +0.12 +3.32 1.0620

澳元/美元 0.9358 0.9420 -0.66 +4.99 0.8913

欧元/瑞郎 1.2157 1.2155 +0.02 -0.93 1.2271

欧元/英镑 0.8253 0.8258 -0.06 -0.53 0.8297

新西兰元/美元 0.8642 0.8682 -0.46 +5.31 0.8206

美元/挪威克朗 5.9527 5.9622 -0.16 -1.87 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2210 8.2365 -0.19 -1.41 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5710 6.5607 +0.16 +2.09 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0778 9.0706 +0.08 +2.60 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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