《全球汇市》澳元缩减跌幅，得益于中国经济增长数据略好于预期

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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日本股市这种涨幅可以帮助提振风险胃纳，并打压避险的日圆。
美元兑日圆 上升0.2%至102.16日圆，远离上周五所及的三周低点101.32。
“突破102.00的过程穿过了很多停止单，而且日股表现很好，拉高美元/日圆，”Saxo Capital Markets外汇交易员Jeffrey Halley表示，他是指美元兑日圆的止损买单。
欧元兑日圆 上升0.3%至约141.17日圆。
欧元兑美元 持稳于1.3818美元。
交易商称，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)总裁叶伦周三稍晚就货币政策和经济复苏发表的讲话。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3817 1.3812 +0.04 +0.52 1.3745
美元/日圆 102.18 101.91 +0.26 -2.96 105.30
欧元/日圆 141.18 140.76 +0.30 -2.45 144.73
美元/瑞郎 0.8804 0.8800 +0.05 -1.39 0.8928
英镑/美元 1.6723 1.6728 -0.03 +1.01 1.6556
美元/加元 1.0980 1.0973 +0.06 +3.39 1.0620
澳元/美元 0.9365 0.9358 +0.07 +5.07 0.8913
新西兰元/美元 0.8587 0.8642 -0.64 +4.64 0.8206
澳元/日圆 95.690 95.370 +0.34 +1.96 93.850
新西兰元/日圆 87.730 88.070 -0.39 +1.53 86.410
英镑/日圆 170.89 170.48 +0.24 -1.97 174.33
澳元/新西兰元 1.0900 1.0826 +0.68 +0.48 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选