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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 12:58 BJT

《全球汇市》澳元缩减跌幅，得益于中国经济增长数据略好于预期

日本股市这种涨幅可以帮助提振风险胃纳，并打压避险的日圆。

美元兑日圆 上升0.2%至102.16日圆，远离上周五所及的三周低点101.32。

“突破102.00的过程穿过了很多停止单，而且日股表现很好，拉高美元/日圆，”Saxo Capital Markets外汇交易员Jeffrey Halley表示，他是指美元兑日圆的止损买单。

欧元兑日圆 上升0.3%至约141.17日圆。

欧元兑美元 持稳于1.3818美元。

交易商称，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)总裁叶伦周三稍晚就货币政策和经济复苏发表的讲话。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3817 1.3812 +0.04 +0.52 1.3745

美元/日圆 102.18 101.91 +0.26 -2.96 105.30

欧元/日圆 141.18 140.76 +0.30 -2.45 144.73

美元/瑞郎 0.8804 0.8800 +0.05 -1.39 0.8928

英镑/美元 1.6723 1.6728 -0.03 +1.01 1.6556

美元/加元 1.0980 1.0973 +0.06 +3.39 1.0620

澳元/美元 0.9365 0.9358 +0.07 +5.07 0.8913

新西兰元/美元 0.8587 0.8642 -0.64 +4.64 0.8206

澳元/日圆 95.690 95.370 +0.34 +1.96 93.850

新西兰元/日圆 87.730 88.070 -0.39 +1.53 86.410

英镑/日圆 170.89 170.48 +0.24 -1.97 174.33

澳元/新西兰元 1.0900 1.0826 +0.68 +0.48 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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