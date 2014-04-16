更新版 1-《全球汇市》日本财务大臣言论推高美元兑日圆，联储立场打压美元兑欧元

(新增收盘表格)

* 美元兑日圆走强，因日本财务大臣的讲话利多日股

* 美元兑欧元小跌，因美联储政策立场温和

* 俄罗斯卢布兑美元四个交易日来首次上涨

路透纽约4月16日 - 美元兑日圆周三升至一周来最高，因有迹象显示日本政府养老基金未来将购买日本股票，但兑欧元小跌，因交易商认为，美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀的立场仍然温和。

日本财务大臣麻生太郎承诺，从6月以后规模达1.26万亿美元的政府退休金投资基金(GPIF)在股市中的“变动”将变得明显。他的讲话扶助提振日经225指数 急升3%。之后，美元兑日圆走强。

“是财务大臣在谈这件事，且时间放在6月，并不是很远，对市场而言，这两点有非常重要的意义，”瑞士银行的汇市策略师Shahab Jalinoos表示。

日经指数与日圆的逆向联动关系已经确立。海外投资者通常通过抛售日圆来对冲购买日本股票的汇率风险。而日经指数攀升，通常使日本投资者更安心地投资海外资产，这也对日圆不利。

美元兑欧元小跌，为四个交易日来首见。在美联储主席叶伦在纽约经济俱乐部发表讲话前，美元兑欧元小幅走软，因交易商预计叶伦讲话的通胀立场将更趋温和。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三表示，美国经济看似正逐步接近充分就业，但在一段时间内仍需要美联储政策的扶助，这与交易商预期的对通胀温和的立场相符。

“市场预期叶伦将继续发表通胀立场温和的讲话，他们没有失望，”WorldWideMarkets的首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

交易商曾预计，叶伦的讲话不会严重偏离上周发布的美联储政策会议记录，以及她在3月31日发表的讲话。会议记录和叶伦的讲话均表现，美联储需要在一段时间内继续执行非常规举措，以提振经济。

与此同时，经济数据未能支撑美元兑欧元。美联储周三公布的数据显示，美国3月工业生产增长0.5%， 显示工业生产在漫长冬季受遏制后，开始反弹。

不过，商务部公布的数据显示，美国3月房屋开工增长2.8%，经调整后年率为94.6万套。路透调查的经济学家的预估为增至97.3万套。这在一定程度上抵消了乐观的工业生产数据的影响。

“数据对汇市的影响不大，”瑞银的Jalinoos说。

交易商称，欧洲央行决策者暗示将进一步放宽货币政策所产生的影响周三继续消退，这也扶助欧元兑美元小幅反弹。

美元兑俄罗斯卢布四个交易日来首日走低。乌克兰当局称，该国军队周二在东部俄语区针对分离主义者展开“特别行动”。

“乌克兰终于采取行动，”WorldWideMarkets的Trevisani说，乌克兰阻止分离主义者行动的努力可能扶助卢布兑美元走强。

欧元兑美元 尾盘上扬0.02%，报1.3816美元。美元指数 尾盘小升0.03%。美元兑日圆 走强0.33%，报102.27日圆。美元兑瑞郎 也上涨0.23%，报0.882瑞郎。

美元兑卢布 尾盘下跌0.72%，报35.99卢布。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3814 1.3812 +0.01 +0.50 1.3745

美元/日圆 102.22 101.91 +0.30 -2.92 105.30

欧元/日圆 141.22 140.72 +0.36 -2.36 144.63

美元/瑞郎 0.8818 0.8800 +0.20 -1.23 0.8928

英镑/美元 1.6796 1.6728 +0.41 +1.45 1.6556

美元/加元 1.1008 1.0973 +0.32 +3.65 1.0620

澳元/美元 0.9370 0.9358 +0.13 +5.13 0.8913

欧元/瑞郎 1.2181 1.2157 +0.20 -0.73 1.2271

欧元/英镑 0.8224 0.8253 -0.35 -0.88 0.8297

新西兰元/美元 0.8623 0.8642 -0.22 +5.08 0.8206

美元/挪威克朗 5.9711 5.9527 +0.31 -1.57 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2498 8.2210 +0.35 -1.07 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5973 6.5710 +0.40 +2.50 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1140 9.0778 +0.40 +3.01 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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