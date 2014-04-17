《全球汇市》美元受挫于叶伦的低息立场，英镑接近四年半高位

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示，一些投资者显然将日本央行总裁黑田东彦的言论作为买回日圆的理由，尽管他没有讲什么新内容。
黑田东彦周四没有暗示会很快采取更多的宽松措施。他说，央行将在必要时调整政策，关注经济和物价的风险。他还重申，随着日本经济持续温和复苏，该国正朝着实现央行2%通胀率目标稳步前进。
欧元兑日圆 持平在141.20日圆，但兑美元小幅上涨，交易员称上涨的原因部分与海外投资者对意大利公债的买需有关。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3839 1.3814 +0.18 +0.68 1.3745
美元/日圆 102.00 102.22 -0.22 -3.13 105.30
欧元/日圆 141.12 141.22 -0.07 -2.43 144.63
美元/瑞郎 0.8794 0.8818 -0.27 -1.50 0.8928
英镑/美元 1.6833 1.6796 +0.22 +1.67 1.6556
美元/加元 1.0996 1.1008 -0.11 +3.54 1.0620
澳元/美元 0.9361 0.9370 -0.10 +5.03 0.8913
新西兰元/美元 0.8624 0.8623 +0.01 +5.09 0.8206
欧元/瑞郎 1.2173 1.2181 -0.07 -0.80 1.2271
欧元/英镑 0.8220 0.8224 -0.05 -0.93 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1046 9.1140 -0.10 +2.91 8.8474
美元/挪威克朗 5.9694 5.9711 -0.03 -1.60 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 石冠兰/白云/朱晓军/李春喜/艾茂林/田建华/高琦)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托