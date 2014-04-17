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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 16:28 BJT

《全球汇市》美元受挫于叶伦的低息立场，英镑接近四年半高位

三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示，一些投资者显然将日本央行总裁黑田东彦的言论作为买回日圆的理由，尽管他没有讲什么新内容。

黑田东彦周四没有暗示会很快采取更多的宽松措施。他说，央行将在必要时调整政策，关注经济和物价的风险。他还重申，随着日本经济持续温和复苏，该国正朝着实现央行2%通胀率目标稳步前进。

欧元兑日圆 持平在141.20日圆，但兑美元小幅上涨，交易员称上涨的原因部分与海外投资者对意大利公债的买需有关。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3839 1.3814 +0.18 +0.68 1.3745

美元/日圆 102.00 102.22 -0.22 -3.13 105.30

欧元/日圆 141.12 141.22 -0.07 -2.43 144.63

美元/瑞郎 0.8794 0.8818 -0.27 -1.50 0.8928

英镑/美元 1.6833 1.6796 +0.22 +1.67 1.6556

美元/加元 1.0996 1.1008 -0.11 +3.54 1.0620

澳元/美元 0.9361 0.9370 -0.10 +5.03 0.8913

新西兰元/美元 0.8624 0.8623 +0.01 +5.09 0.8206

欧元/瑞郎 1.2173 1.2181 -0.07 -0.80 1.2271

欧元/英镑 0.8220 0.8224 -0.05 -0.93 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1046 9.1140 -0.10 +2.91 8.8474

美元/挪威克朗 5.9694 5.9711 -0.03 -1.60 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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