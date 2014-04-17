更新版 1-《全球汇市》日圆因乌克兰忧虑缓解而下滑，英镑触及四年半高位

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(新增收盘表格)
* 有通过外交努力结束乌克兰暴力冲突的迹象
* 叶伦强调利率需要保持低位
* 英镑兑美元触及近四年半高位
* 美国、英国和欧洲市场周五将因耶稣受难日休市一天
路透纽约4月17日 - 日圆周四下滑，因有迹象显示或能通过外交努力结束乌克兰东部的暴力冲突，促使投资人在复活节周末前缩减避险日圆仓位。
在美国、英国和欧洲部分国家长周末假期前，市场交投减少。占每日全球汇市成交量最大份额的英国金融市场将在本周五和下周一休市，而美国金融市场将在周五休市，不过东京市场照常开市。
在地缘政治局势紧张时，交易商会涌入避险的日圆本周走强，因投资人担心乌克兰军队和亲俄武装在乌克兰东部的暴力冲突升级，可能爆发全面内战。
为了避免发生进一步的暴力冲突，美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟在日内瓦四方会议后发布联合声明，呼吁结束乌克兰东部的暴力行径。一个多月前，克里米亚刚举行公投，脱离了乌克兰。
分析师表示，联合声明刺激交易商缩减日圆、瑞郎以及美国公债的避险仓位。
“声明令一直困扰市场的地缘政治忧虑降温。因此美元和美国公债收益率上升，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。
日圆缩减兑美元和欧元的微弱升幅，兑美元 尾盘跌0.2%，报102.44日圆，兑欧元 跌0.2%，报141.53日圆。
指标美国10年期公债收益率 升至九日高位2.72%。
Esiner表示，日圆走势反转幅度不大，因“一个声明不足以缓和市场中所有地缘政治不确定性。”
本周，日圆兑美元跌0.8%，回吐上周上涨1.6%的部分升幅。日圆兑欧元本周跌0.2%。
日圆回落，扶助提振美元兑欧元等其它主要货币从稍早低点反弹。
欧元兑美元 纽约尾盘持稳，报1.3814美元，盘中触及1.3811美元的低点。本周欧元兑美元势将下滑0.5%，上周升1.3%。
俄罗斯卢布兑美元 收高1.2%，报35.60卢布，两日前触及3月中来最低水准。
**叶伦讲话打压美元**
美元指数在海外市场回落，周三美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦表示，需要低利率来支撑美国经济，尽管该政策对美元不利。
美元下滑，扶助带动英镑兑美元升至2009年底来最高，因在周三英国公布强劲就业和薪资增长数据后，投资者继续消化英国在明年第一季升息的预期。
英镑兑美元 在欧洲汇市高见1.6842，为2009年底来首见，当日收盘报1.6790美元，较周三收盘变动不大。
稍早，美元兑欧元和日圆也下滑。费城联储公布的美国大西洋沿岸中部地区制造业活动指数优于预期，令美元跌势受限。
叶伦在她成为美联储主席后的第二次公开讲话中强调，采用宽松政策的必要性，因通胀持续持于低位，且经济疲软。
她对通胀温和的讲话盖过了费城联储的报告、初请失业金数据等其它近期显示美国经济动能增强的数据影响。
分析师表示，最近公布的这些数据不足以盖过叶伦有关低利率的措辞。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3814 1.3814 +0.00 +0.50 1.3745
美元/日圆 102.38 102.22 +0.16 -2.77 105.30
欧元/日圆 141.38 141.22 +0.11 -2.25 144.63
美元/瑞郎 0.8830 0.8818 +0.14 -1.10 0.8928
英镑/美元 1.6791 1.6796 -0.03 +1.42 1.6556
美元/加元 1.1001 1.1008 -0.06 +3.59 1.0620
澳元/美元 0.9325 0.9370 -0.48 +4.62 0.8913
欧元/瑞郎 1.2200 1.2181 +0.16 -0.58 1.2271
欧元/英镑 0.8223 0.8224 -0.01 -0.89 0.8297
新西兰元/美元 0.8569 0.8623 -0.63 +4.42 0.8206
美元/挪威克朗 5.9834 5.9711 +0.21 -1.37 6.0663
欧元/挪威克朗 8.2668 8.2498 +0.21 -0.86 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5978 6.5973 +0.01 +2.50 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1154 9.1140 +0.02 +3.03 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军/龚芳; 审校 母红/徐文焰)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托