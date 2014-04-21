《全球汇市》美元兑日圆走强，然涨势受制于乌克兰情势

欧元兑日圆 上涨0.2%至141.69日圆，稍早曾触及141.83附近的两周高点。
欧元兑美元 持稳在1.3810美元，距离4月11日所及三周半高点1.3906仍有一段距离。
上月欧元兑美元触及两年半高点，逼近1.40，促使欧洲央行官员表达对欧元走强的关切，他们担心欧元强势可能破坏欧元区仍在萌芽中的经济复苏。
本周美元走势可能受到美国楼市相关数据以及耐久财(耐用品)订单数据指引。将于周四公布的耐久财订单数据料显示，整体订单料增长2.0%，核心资本财订单料增长1.5%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3811 1.3813 -0.01 +0.48 1.3745
美元/日圆 102.56 102.39 +0.17 -2.60 105.30
欧元/日圆 141.65 141.43 +0.16 -2.13 144.73
美元/瑞郎 0.8831 0.8829 +0.02 -1.09 0.8928
英镑/美元 1.6795 1.6805 -0.06 +1.44 1.6556
美元/加元 1.1022 1.1014 +0.07 +3.79 1.0620
澳元/美元 0.9324 0.9328 -0.04 +4.61 0.8913
新西兰元/美元 0.8565 0.8583 -0.21 +4.37 0.8206
澳元/日圆 95.630 95.500 +0.14 +1.90 93.850
新西兰元/日圆 87.840 87.880 -0.05 +1.65 86.410
英镑/日圆 172.25 172.07 +0.10 -1.19 174.33
澳元/新西兰元 1.0879 1.0849 +0.28 +0.29 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 张明钧/蔡美珍/郑茵/李春喜/李爽/王兴亚/张涛)