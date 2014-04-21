更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆受日本经济数据疲弱带动上涨，市场焦点仍在乌克兰

(新增文末表格)

* 日本贸易逆差创纪录，打压日圆

* 乌克兰局势不安可能限制避险日圆的跌幅

* 现状将让美元持续呈现区间交投--策略师

路透纽约4月21日 - 美元兑日圆周一升至两周高位，此前数据显示日本2013/14财年贸易逆差创纪录 ，但乌克兰的紧张局势可能限制避险日圆的跌幅。

美元兑日圆连升七个交易日，而欧元兑日圆则触及两周高位。许多欧洲市场周一因复活节假期休市，令汇市成交清淡。

日本公布3月出口仅按年增加1.8%，预估为增长6.3%，数据公布后，日圆下滑。

日本3月贸易逆差达到1.446万亿日圆，连续21个月录得逆差，1月贸易逆差创纪录，为2.79万亿日圆。

“疲弱的贸易数据预示日本当局迟早要靠更大胆的货币政策来令经济保持在正确的轨道上，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

美元兑日圆 徘徊在略低于日高102.70日圆水准，升0.2%。

不过，日圆跌势可能受限于乌克兰局势再度紧张。上周达成的避免冲突扩大的协议未能奏效，亲俄分离主义武装人员没有放弃占领的政府大楼的意思。

周日凌晨时分在乌克兰亲俄分离主义分子控制的斯拉夫扬斯克附近爆发的枪战中，至少有三人被打死，进一步动摇了本来已经脆弱不堪的日内瓦协议。

地缘政治不确定性势将支撑日圆等避险货币。一位在新加坡的日系银行交易员表示，有传闻日本的银行买入美元/日圆。

美元指数 纽约尾盘升0.17%，报79.962。

“美元的涨势符合我们上周有关避免押注突破性下跌的警告，当时已逼近美元的关键支撑位，”Brown Brothers Harriman的全球外汇策略主管Marc Chandler在客户报告中说到。

“未来一周还是同样的问题。假设没有外部冲击，比如会令市场大幅转变宏观经济看法的数据或官员讲话，那么现状持续会令美元继续保持区间交投，”Chandler还表示。

欧元兑日圆 升0.13%，报141.50日圆，盘中触及两周高位141.82日圆。

欧元兑美元 跌0.15%，报1.3792美元，为4月9日来最低。

上月欧元兑美元触及两年半高点，逼近1.40美元，促使欧洲央行官员表达对欧元走强的关切，他们担心欧元强势可能破坏欧元区仍在萌芽中的经济复苏。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3791 1.3813 -0.16 +0.33 1.3745

美元/日圆 102.61 102.39 +0.21 -2.55 105.30

欧元/日圆 141.48 141.32 +0.11 -2.18 144.63

美元/瑞郎 0.8850 0.8829 +0.24 -0.87 0.8928

英镑/美元 1.6790 1.6805 -0.09 +1.41 1.6556

美元/加元 1.1009 1.1014 -0.05 +3.66 1.0620

澳元/美元 0.9326 0.9328 -0.02 +4.63 0.8913

欧元/瑞郎 1.2204 1.2197 +0.06 -0.55 1.2271

欧元/英镑 0.8212 0.8227 -0.18 -1.02 0.8297

新西兰元/美元 0.8568 0.8583 -0.17 +4.41 0.8206

美元/挪威克朗 5.9960 5.9890 +0.12 -1.16 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2718 8.2708 +0.01 -0.80 8.3387

美元/瑞典克朗 6.6123 6.5959 +0.25 +2.73 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1173 9.1070 +0.11 +3.05 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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