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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 16:51 BJT

《全球汇市》欧元在近两周低位水准徘徊，德拉吉周四讲话或带来压力

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3805 1.3791 +0.10 +0.44 1.3745

美元/日圆 102.51 102.61 -0.10 -2.65 105.30

欧元/日圆 141.52 141.48 +0.03 -2.15 144.63

美元/瑞郎 0.8842 0.8850 -0.09 -0.96 0.8928

英镑/美元 1.6813 1.6790 +0.14 +1.55 1.6556

美元/加元 1.1017 1.1009 +0.07 +3.74 1.0620

澳元/美元 0.9353 0.9326 +0.29 +4.94 0.8913

新西兰元/美元 0.8583 0.8568 +0.18 +4.59 0.8206

欧元/瑞郎 1.2208 1.2204 +0.03 -0.51 1.2271

欧元/英镑 0.8209 0.8212 -0.04 -1.06 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1062 9.1173 -0.12 +2.93 8.8474

美元/挪威克朗 5.9891 5.9960 -0.12 -1.27 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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