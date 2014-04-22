更新版 1-《全球汇市》美元强势减弱，但欧洲央行可能行动的前景限制欧元表现

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月20日
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
(新增文末表格)
* 美国3月成屋销售降幅低于分析师预期
* 欧洲央行总裁德拉吉的讲话可能重压欧元
* 欧元区PMI和德国IFO景气数据是市场关注焦点
路透纽约4月22日 - 在美元连涨两周后，投资者周二削减美元头寸，不为美国3月成屋销售数据所动。数据显示虽然3月成屋销售强于预期，但仍降至一年半低位。
市场交易区间仍然狭窄，因欧洲金融市场在复活节假期结束后恢复交易，且欧洲央行是否会采取进一步货币刺激举措仍不确定。
欧元部分回吐温和的涨幅，但兑美元和日圆仍然走强。
数据显示，美国3月成屋销售较前月下降0.2%，年率为2012年7月以来最低。数据强于分析师的预期。
欧洲央行总裁德拉吉近期明确表示，欧元强势可能促使欧洲央行放宽货币政策。他将于周四在阿姆斯特丹发表讲话。
欧洲央行执委科尔周二表示，有在0.25%之下进一步调降主要利率的余地，并表示，欧元强势可能使通胀保持在过低的水平。
但交易商称，在欧洲央行采取行动前，可能在5月8日布鲁塞尔举行的下次会议上，欧元将限于区间内。
欧元兑美元盘中小跌，挫至两周低位 1.3783美元，后逆转跌势小幅攀升至1.3804美元。
“面对所有(欧洲央行)将采取非常规举措的传言，欧元保持坚挺。尽管这些传言限制了欧元的上行动能，但也没能打压其走低，”德意志银行G10汇市策略部全球主管Alan Ruskin表示。
投资者静待周三出炉的欧元区PMI数据，和欧洲最大经济体德国周四公布的IFO企业景气指数。
“由于德国将公布IFO数据，以及德拉吉将发表讲话，欧元/美元本周的交易偏向走疲，”野村的汇市分析师Yujiro Goto表示，“一旦欧元走软，其跌势将受限，因投资者将等待下周出炉的通胀数据。”
欧元区通胀非常疲弱，部分原因是欧元走强，这加大了欧洲央行进一步放宽政策刺激成长的压力。
德拉吉最近几周的讲话使欧元成为焦点，他警告称，如果欧元继续走强，可能促使欧洲央行动用诸如购买资产等非常规工具。
另一方面，分析师称，随着美国数据和企业业绩不断改善，美元的吸引力开始增强。
“强于预期的企业业绩也可能鼓舞资金重新流入美国股市，从而支撑美元，”花旗集团的分析师Valentin Marinov表示。
美元兑日圆 持稳在102.61日圆，盘中触及4月8日以来最高102.73日圆。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3803 1.3791 +0.09 +0.42 1.3745
美元/日圆 102.60 102.61 -0.01 -2.56 105.30
欧元/日圆 141.61 141.48 +0.09 -2.09 144.63
美元/瑞郎 0.8849 0.8850 -0.01 -0.88 0.8928
英镑/美元 1.6822 1.6790 +0.19 +1.61 1.6556
美元/加元 1.1023 1.1009 +0.13 +3.79 1.0620
澳元/美元 0.9367 0.9326 +0.44 +5.09 0.8913
欧元/瑞郎 1.2216 1.2204 +0.10 -0.45 1.2271
欧元/英镑 0.8202 0.8212 -0.12 -1.14 0.8297
新西兰元/美元 0.8598 0.8568 +0.35 +4.78 0.8206
美元/挪威克朗 5.9880 5.9960 -0.13 -1.29 6.0663
欧元/挪威克朗 8.2650 8.2718 -0.08 -0.88 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5871 6.6123 -0.38 +2.34 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.0930 9.1173 -0.27 +2.78 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88537 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.77 7.93 2.39 南玻 11.03 5.72 2.18 深康佳 4.66 2.84 1.85 ST中华 9.75 4.09 2.69 ST中冠