更新版1-《全球汇市》美元因股市和公债收益率回落走低，低通胀拖累澳元表现

(新增文末表格)

* 美元兑欧元和日圆走软，因美国股市和美国公债收益率回落

* 澳元下跌，因CPI数据低于预期

* 市场对中国制造业数据反应有限

路透纽约4月23日 - 美元兑欧元和日圆周三走软，受累于美国股市和公债收益率走低，且未能从增速低于预期的美国制造业数据中寻获支撑。

“美国股市周三走低，促使投资者买入美国公债，从而导致公债收益率回落。美元因此走软，因美元今日受外部市场，而非国内市场的表现所左右，”法国兴业银行的高级汇市策略师Sebastian Galy表示。

澳洲首季消费者物价通胀增幅低于预期，拖累澳元兑美元下跌超过1%，因数据导致澳洲央行今年升息的可能性降低。

澳元兑美元 纽约汇市早盘扩大跌幅，触及0.9268美元的低位，进一步远离4月稍早触及的五个月高位0.9461美元。纽约汇市尾盘，澳元兑美元下跌0.89%，报0.9282美元。

澳大利亚的经济成长前景改善，与此同时，对中国成长放缓的忧虑也有所缓和。最新公布的中国制造业数据提供了作证。汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。

美元兑一篮子货币 下跌0.06%。

美国4月制造业活动扩张，但扩张速度不及预期。美国3月新屋销售也不及预期，降至去年7月来最低。

欧洲4月制造业活动增速超过预期，至近三年高位。但欧元的表现仍因欧元区通胀继续徘徊在低位，以及投资者对欧洲央行推出更多货币刺激举措保持警惕而受到限制。

欧元兑美元 小涨0.07%，报1.3815美元。欧元兑英镑 攀升0.39%，报0.8233英镑。英镑兑美元 下跌0.26%，报1.6779美元。

英国央行会议记录凸显货币政策委员对经济中闲置产能的规模和中期通胀前景的看法存在分歧。会议记录公布后，英镑走软。

美元兑日圆 回落0.19%，报102.41日圆。欧元兑日圆 也小跌0.09%，报141.47日圆。

“我们认为欧洲央行相信当前的低通胀只是暂时现象，会随着经济的成长而攀升，”tandard Life Investments的投资董事Kenneth Dickson表示，“他们认为欧洲不会出现日本式通缩周期。”

欧洲央行总裁德拉吉曾明确表示，欧元强势可能促使央行放宽政策。他将于周四在阿姆斯特丹发表讲话。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3816 1.3803 +0.09 +0.52 1.3745

美元/日圆 102.53 102.60 -0.07 -2.63 105.30

欧元/日圆 141.65 141.61 +0.03 -2.06 144.63

美元/瑞郎 0.8832 0.8849 -0.19 -1.08 0.8928

英镑/美元 1.6780 1.6822 -0.25 +1.35 1.6556

美元/加元 1.1031 1.1023 +0.07 +3.87 1.0620

澳元/美元 0.9289 0.9367 -0.83 +4.22 0.8913

欧元/瑞郎 1.2200 1.2216 -0.13 -0.58 1.2271

欧元/英镑 0.8231 0.8202 +0.35 -0.80 0.8297

新西兰元/美元 0.8587 0.8598 -0.13 +4.64 0.8206

美元/挪威克朗 5.9938 5.9880 +0.10 -1.20 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2804 8.2650 +0.19 -0.70 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5753 6.5871 -0.18 +2.15 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0854 9.0930 -0.08 +2.69 8.8474