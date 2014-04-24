《全球汇市》升息前景带动新西兰元劲扬，欧元静待欧洲央行总裁演说

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
此外，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉也已表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步放宽政策。
美元和欧元兑日圆本周均限于狭窄区间交投。美元兑日圆 现报102.48，此前在102.50附近波动。欧元兑日圆 报141.61，一直徘徊在141.70附近。
周四亚洲没有什么重要经济消息出炉。
周五，市场将密切关注日本通胀数据。4月东京核心消费者物价指数预计会创22年来最大升幅，受消费税上调影响。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3816 1.3816 +0.00 +0.52 1.3745
美元/日圆 102.47 102.53 -0.06 -2.69 105.30
欧元/日圆 141.57 141.66 -0.06 -2.18 144.73
美元/瑞郎 0.8833 0.8832 +0.01 -1.06 0.8928
英镑/美元 1.6782 1.6780 +0.01 +1.37 1.6556
美元/加元 1.1029 1.1031 -0.02 +3.85 1.0620
澳元/美元 0.9292 0.9289 +0.03 +4.25 0.8913
新西兰元/美元 0.8616 0.8587 +0.34 +5.00 0.8206
澳元/日圆 95.220 95.240 -0.02 +1.46 93.850
新西兰元/日圆 88.290 88.040 +0.28 +2.18 86.410
英镑/日圆 171.97 172.05 -0.05 -1.35 174.33
澳元/新西兰元 1.0781 1.0811 -0.28 -0.62 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/王翔琼/徐文焰/许娜；审校 孙茉莉/郑茵/戴素萍)
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。