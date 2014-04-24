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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 08:10 BJT

《全球汇市》升息前景带动新西兰元劲扬，欧元静待欧洲央行总裁演说

此外，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉也已表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步放宽政策。

美元和欧元兑日圆本周均限于狭窄区间交投。美元兑日圆 现报102.48，此前在102.50附近波动。欧元兑日圆 报141.61，一直徘徊在141.70附近。

周四亚洲没有什么重要经济消息出炉。

周五，市场将密切关注日本通胀数据。4月东京核心消费者物价指数预计会创22年来最大升幅，受消费税上调影响。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3816 1.3816 +0.00 +0.52 1.3745

美元/日圆 102.47 102.53 -0.06 -2.69 105.30

欧元/日圆 141.57 141.66 -0.06 -2.18 144.73

美元/瑞郎 0.8833 0.8832 +0.01 -1.06 0.8928

英镑/美元 1.6782 1.6780 +0.01 +1.37 1.6556

美元/加元 1.1029 1.1031 -0.02 +3.85 1.0620

澳元/美元 0.9292 0.9289 +0.03 +4.25 0.8913

新西兰元/美元 0.8616 0.8587 +0.34 +5.00 0.8206

澳元/日圆 95.220 95.240 -0.02 +1.46 93.850

新西兰元/日圆 88.290 88.040 +0.28 +2.18 86.410

英镑/日圆 171.97 172.05 -0.05 -1.35 174.33

澳元/新西兰元 1.0781 1.0811 -0.28 -0.62 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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