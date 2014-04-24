更新版1-《全球汇市》美元由升转跌，因乌克兰和俄罗斯的紧张局势升级

(新增文末表格)

* 俄罗斯在接壤乌克兰边境调动兵力，令地缘政治紧张局势升温

* 欧洲央行总裁德拉吉重申可能实施QE和负利率的警告

* 日圆持坚，日美未达成贸易协定令日股下滑

路透纽约4月24日 - 美元兑欧元和日圆周四从日高回落，由升转跌，因乌克兰/俄罗斯边境紧张局势不断升级，投资人厌恶风险情绪加重，盖过了美国经济数据强劲的影响。

俄罗斯国防部长Sergei Shoigu宣布，俄罗斯已经开始在同乌克兰接壤的边境附近进行军演，调动数以万计兵力，以回应“乌克兰的军事机器”和北大西洋公约组织(NATO)在东欧的军演。

在美国公布3月耐用品订单数据高于预期后，美元兑欧元和日圆一度上涨，之后因俄罗斯消息回落。

“地缘政治风险重回焦点。美元/日圆在如此短时间内由升转跌，波动幅度相当大。这皆因厌恶风险情绪所致，”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

美元兑日圆 跌0.20%，报102.33日圆，盘中一度升至102.64日圆。

欧元兑美元 从日低1.3790美元反弹，纽约尾盘升0.09%，报1.3828美元。欧元兑日圆 跌0.11%，报141.50日圆。

日股日经指数 挫跌近1%。此前日相安倍晋三称，与美国的贸易协议尚未敲定。日圆稍早寻获支撑。

**德拉吉再度警告**

欧洲交易时段，欧洲央行总裁德拉吉重申可能购买资产抗击通缩风险。他警告欧元上涨可能迫使欧洲央行出手，动用货币政策措施。他的讲话打压欧元。

“在我们评估物价稳定前景时，汇率因素变得愈发重要，”德拉吉表示。

德国公布的IFO调查数据强劲，一度扶助欧元在德拉吉讲话前升至1.38435美元日高。

美国公布3月耐用品订单增加2.6%，高于预估的2%。初请失业金人数增加同季节性因素有关，因此对市场的影响大打折扣。

“美元走强是因应耐用品订单数据改善及其对GDP预估的影响，”苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield在乌克兰紧张局势升级前表示。

“本周是观望的一周，欧元/美元困于窄幅交投区间内，因没有重大因素能够影响对美联储或欧洲央行政策的预期，”他表示，并称下周欧元区通胀数据以及美国4月非农就业报告将是影响欧洲央行未来政策前景的关键因素。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3830 1.3816 +0.10 +0.62 1.3745

美元/日圆 102.30 102.53 -0.22 -2.85 105.30

欧元/日圆 141.50 141.65 -0.11 -2.16 144.63

美元/瑞郎 0.8812 0.8832 -0.23 -1.30 0.8928

英镑/美元 1.6803 1.6780 +0.14 +1.49 1.6556

美元/加元 1.1020 1.1031 -0.10 +3.77 1.0620

澳元/美元 0.9262 0.9289 -0.29 +3.92 0.8913

欧元/瑞郎 1.2194 1.2200 -0.05 -0.63 1.2271

欧元/英镑 0.8234 0.8231 +0.04 -0.76 0.8297

新西兰元/美元 0.8565 0.8587 -0.26 +4.37 0.8206

美元/挪威克朗 5.9978 5.9938 +0.07 -1.13 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3003 8.2804 +0.24 -0.46 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5724 6.5753 -0.04 +2.11 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0899 9.0854 +0.05 +2.74 8.8474